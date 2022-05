Myss Keta: Finimondo è il primo singolo del nuovo disco Club Topperia (audio e testo)

Uscirà il prossimo 27 maggio in tutte le piattaforme streaming e negli online store Club Topperia, il nuovo attesissimo disco di Myss Keta pubblicato sotto etichetta Island Records/Universal Music Italia.

Ad anticipare l’uscita del progetto discografico è Finimondo, il primo singolo di lancio Finimondo, pubblicato il 6 maggio scorso e prodotto dal giovane e talentuoso producer Greg Willen. La canzone include un sample di Il Capello, pezzo di Edoardo Vianello uscito nel 1961. La canzone è stata così definita dalla misteriosa artista:

Si tratta del racconto lisergico di un incontro a un after in riviera che si trasforma in un week end in stile “Paura e delirio a Gabicce Mare”. Fra Edoardo Vianello e Terry Gilliam, una cartolina che arriva dalla rovente estate di un futuro imprecisato. Tra scenate di gelosia, dirty talking, drink dai colori sgargianti e sfrenato dancefloor.

Il videoclip del brano è diretto da No Text Azienda, un video che ci catapulta direttamente dentro la testa di M¥SS per compiere un viaggio in 16mm nel suo club, come se fosse un film di Fellini in acido, tra balletti anni ’60, drammi sulla pista da ballo e visioni sulla spiaggia.

Testo Finimondo Myss Keta

Qui trovate audio e testo della canzone.

[Ritornello]

Che finimondo

Per un capello biondo

che stava sul gilet

Sarà volato

Ma com’è strano il fato

proprio su di me

[M¥SS KETA]

Sto in giro

Ho la fine del mondo sotto il vestito

Biondino

Cosa vuoi? Cosa fa? Ma chi prendi in giro?

Di giorno il giro delle sette chiese

Di notte poi fino alle 7 al club

Il brutto giro ma del Bel Paese

Greg non dorme da due giorni fa

Il mio biondo è inconfondibile

Forte forte forte come la Carrà

Non è un party questo è un crimine

Un po’ trap un po’ techno un po’ cyberpunk

Non lo so cosa fa questa musica qua

Dimmi cosa fa questa musica fra

Non lo so cosa fa questa musica qua

Cosa fa?

[Ritornello]

Che finimondo

Per un capello biondo

che stava sul gilet

Sarà volato

Ma com’è strano il fato

proprio su di me

[M¥SS KETA]

Sto, sto, sto, stor in tiro

Cosa tocchi? Lo sai quanto costa? Un cifro (Un milione)

Airbag si attivano perché mi urti

Bevo drink storti coi poteri forti

La serata è calda come Gerry Scotti

Colazione all’after con i biscotti

Non lo so cosa fa questa musica qua

Dimmi cosa fa questa musica fra

Non lo so cosa fa questa musica qua

Come fa?

[Ritornello]

Che finimondo

Per un capello biondo

che stava sul gilet

Sarà volato

Ma com’è strano il fato

proprio su di me (X2)

Dopo un after in riviera

Mare mosso fino a sera

Topperia di quella vera

Se ci fossi anche tu qui con me

Se ci fossi anche tu qui con me

(Che finimondo

Per un capello biondo

che stava sul gilet)

Se ci fossi anche tu qui con me