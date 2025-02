Marcella Bella contro i voti ai cantanti: “Non si può giudicare un artista con un numero”

Marcella Bella, pronta al ritorno in gara al Festival di Sanremo 2025 con Pelle diamante, ha rilasciato un’interessante intervista a Il Sole 24 Ore in cui, tra le altre cose, ha espresso il suo punto di vista sui voti assegnati ai cantanti nelle competizioni musicali.

Sono passati 18 anni dall’ultima volta che la cantante ha calcato il palco dell’Ariston in gara. Era il 2007, alla conduzione c’era Pippo Baudo, e lei partecipava in coppia con il fratello Gianni Bella con il brano Forever, per sempre.

Ora Marcella torna in competizione con una canzone che la vede tra gli autori insieme a Senatore Cirenga, Marco Rettani, Andrea Simoncini e al suo manager Pasquale Mammaro. Pelle diamante è un brano che racconta le corazze che una donna deve indossare per affrontare la vita.

La carriera di Marcella Bella è partita proprio grazie al Festival di Sanremo, quando nel 1972 si fece conoscere con il brano Montagne verdi, oggi considerato un classico della musica italiana. Dopo arrivarono, anche fuori dal Festival, tanti successi come Io domani, Nell’aria (grande successo commerciale che, si dice, fosse stato escluso dal Festival), Dopo la tempesta, Tanti auguri.

sanremo 2025, Marcella Bella: “Un artista non può essere giudicato con un numero”

Nell’intervista rilasciata a Il Sole 24 Ore, la cantante ha espresso un pensiero forte riguardo ai voti assegnati nelle competizioni musicali, tirando in ballo un riferimento importante: Luigi Tenco.

“Ci sono stati dei momenti in cui non sono piaciuta a una certa giuria, come se un artista si potesse rinchiudere dentro un voto. Non si può, perché un artista è qualcosa di più alto, è qualcosa che quando crede in una canzone ci mette tutta l’anima… Tenco si è tolto persino la vita. Non sono cose facili da accettare, non si può dare un voto così brutto senza pensarci. Poi non siamo più a scuola, quindi io spererei che qualcuno non desse più numeri, ma esprimesse piuttosto un giudizio.”

Un’affermazione che fa discutere il web che risulta diviso al riguardo tra chi pensa sia giusto non associare numeri e canzoni, anche se in realtà è qualcosa che da sempre, da classifiche a pagelloni, accompagna la vita dei cantanti, e chi, ricorda che nella sua carriera Marcella è stata anche coach televisiva, come nel programma Ora o mai più, dando dei voti.

Parole destinate a far riflettere, in un Festival che ogni anno accende il dibattito sui voti delle radio, delle giurie e, ovviamente, della stampa (qui i nostri alle canzoni in gara quest’anno).