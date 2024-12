Marcella Bella: testo e significato di Pelle Diamante, brano in gara al Festival di Sanremo 2025

Marcella Bella, Pelle Diamante: testo e significato del brano presentato in gara al Festival di Sanremo 2025.

Marcella Bella torna in gara al Festival. Per lei si tratta della nona partecipazione, dopo il debutto nel 1972 con Montagne Verdi, brano scritto da suo fratello Gianni e da Giancarlo Bigazzi.

L’ultima partecipazione risale invece al 2007 quando, insieme a Gianni Bella, presentò il brano Forever – Per Sempre, classificandosi in dodicesima posizione.

Qui di seguito riportiamo tutte le partecipazioni di Marcella Bella al Festival di Sanremo:

1972 – Montagne verdi – 7°

1981 – Pensa per te – finalista

1986 – Senza un briciolo di testa – 3° – Big

1987 – Tanti auguri – 6° – Big

1988 – Dopo la tempesta – 4° – Big

1990 – Verso l’ignoto (con Gianni Bella) – finalista – Campioni

2005 – Uomo bastardo – 2° – Big – Categoria Classic

2007 – Forever – per sempre (con Gianni Bella) – finalista – Campioni

MARCELLA BELLA, PELLE DIAMANTE: significato del brano

“Torno a Sanremo con tanta felicità e me la voglio giocare in un modo allegro. Pelle Diamante è una canzone in cui un po’ mi descrivo, ma descrivo soprattutto una tipologia di donne: quelle sicure di se stesse, che sanno cosa vogliono senza chiedere mai, che hanno la pelle dura, quasi come un diamante”.

PELLE DIAMANTE: testo DEL BRANO

In arrivo prossimamente.