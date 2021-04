Ketama126: a un anno e mezzo da “Kety” arriva il nuovo singolo “Aquile” (testo e audio)

Ketama126 Aquile testo e audio. È uscito il 2 aprile il nuovo singolo di Ketama126 Aquile, brano che arriva a un anno e mezzo dall’album Kety.

L’artista romano ha annunciato l’imminente pubblicazione del brano nel giorno del suo ventinovesimo compleanno con un video nelle storie di Instagram.

“E’ il giorno del mio compleanno e se volete farmi un regalo andate a pre-salvare Aquile, il mio nuovo singolo!”

Nel 2020 Ketama126 ha pubblicato una versione deluxe dell’album Kety, denominata Kety Reborn, e questo gli ha permesso di conquistare il disco d’oro per le 25’000 unità.

Due brani dell’album hanno ottenuto il disco di platino, ovvero Love Bandana (feat. Tedua e Chris Nolan) e Scacciacani (feat. Massimo Pericolo). Un altro brano che ha ottenuto il platino è Stay away in cui Ketama126 collabora con Night Skinny, Side Baby & Franco126.

Lo scorso anno, poi, l’artista ha collaborato con Joe Sacchi e Tommy Toxxic nel singolo Capo, uscito a novembre, ancora con Tommy Toxic in Wow e con Close Listen in Hell Of Fame, insieme a Pretty Solero.

Ancora non vi è certezza, invece, sui concerti previsti in estate. Ketama126 dovrebbe esibirsi il 23 giugno a Bologna al BOtanique Festival, il 30 a Rock in Roma e il 13 luglio all’Urban Park Milano, ma vista l’attuale situazione sanitaria il rinvio è più che una possibilità.

KETAMA126 AQUILE testo e audio

(Scritto e prodotto da Piero Baldini)

Voglio andare in alto, toccare le stelle

Veniamo dal basso, quindi guardati le spalle

Ventimila al collo e non mi è mai fregato niente (No!)

Quando ho cominciato, avevo solo le mie palle

Aquile (Aquile)

Armani (Armani)

Iceberg (Iceberg)

Titanic (Titanic)

Cowboy (Cowboy)

Indiani (Indiani)

Cocaina, maglia rossa, Pantani

(Kety)

Voglio andare in alto, toccare le stelle

Veniamo dal basso, quindi guardati le spalle

Ventimila al collo e non mi è mai fregato niente

Quando ho cominciato, avevo solo le mie palle

Ah, cash

Io non voglio problеmi (no)

Lei mi vuole più baby

Ah, Foto, flash

Pussy, splash

Euro, cash

Il mio amico è pieno di sanguе e ride

Il dolore ha un fratello e sa che cosa vuol dire

Collezionando ferite su ferite

Abbiamo la dinamite

Liberate Nico, resta in pace Gordo

Sono leggenda e ancora non sono morto

Carichi pendenti come gioielli

ancora ai fornelli, cucinano quella

facendo quelli

Aquile (Aquile)

Armani (Armani)

Iceberg (Iceberg)

Titanic (Titanic)

Cowboy (Cowboy)

Indiani (Indiani)

Cocaina, maglia rossa, Pantani

Aquile (Aquile)

Armani (Armani)

Iceberg (Iceberg)

Titanic (Titanic)

Cowboy (Cowboy)

Indiani (Indiani)

Cocaina, maglia rossa, Pantani

Voglio andare in alto, toccare le stelle

Veniamo dal basso, quindi guardati le spalle

Ventimila al collo e non mi è mai fregato niente

Quando ho cominciato, avevo solo le mie palle