Close Listen: fuori il singolo “Hell Of Fame” feat. Ketama126 e Pretty Solero

E’ uscito lo scorso 15 settembre Hell Of Fame, il nuovo singolo del producer e sound engineer Close Listen. L’artista nato nel 1992 e cresciuto tra Roma e Milano ha coinvolto Ketama126 e Pretty Solero. La produzione è curata dallo stesso Close Listen insieme a Nemo. L’artwork di copertina è di Tremila.

Hell Of Fame è il secondo singolo di Close Listen. Noto per i lavori con i Tauro Boys ha recentemente prodotto il brano S4TW contenuto nell’album VT2M del rapper genovese Vaz Tè (ne abbiamo parlato Qui).

L’esordio in prima persona risale allo scorso maggio quando uscì il singolo Rockstar Slime, interpretato dal duo trap romano Ski & Wok. Hell Of Fame e Rockstar Slime faranno parte dell’album di Close Listen in arrivo nei prossimi mesi.

Ketama126, reduce dal repack di Kety, ha recentemente annunciato il ritorno dal vivo nel 2021 con tre date previste tra giugno e luglio (Qui il nostro articolo).

CLOSE LISTEN

Michele Lamonica è il vero nome di Close Listen, producer nato a Siena nel 1992, cresciuto a Milano e di casa a Roma.

Si fa notare come Dj, grazie anche a un’attitudine originale che lo porta a sperimentare e a suonare nei miglior club della capitale.

A 18 anni crea le prime produzioni passando dalla musica elettronica all’hip hop e attira l’attenzione di vari artisti della nuova scena trap romana.

Inizia così a collaborare con i Tauro Boys, con i quali produce tre dischi, ma anche con altri artisti romani come Tutti Fenomeni, Side Baby o Ketama126.

Per il suo primo disco, che vedrà la luce prossimamente, ha coinvolto vari rapper e producer con cui ha collaborato in questi anni e altri con cui ha lavorato per la prima volta.