E’ uscito per Sony Music il primo album ufficiale di Ketama126 Kety, 14 tracce in cui l’artista romano ha racchiuso tutto il suo mondo (Qui il nostro articolo sul lancio di Kety). Un progetto musicalmente vario, ma coerente, nonostante le produzioni dei brani siano stati curate da producer differenti.

Il tocco finale, comunque, porta sempre la firma di Ketama126 e contribuisce a creare una linearità che può essere considerata il vero filo conduttore dell’intero progetto.

Kety è il soprannome di Ketama126. Il rapper qui si mette a nudo descrivendo la propria realtà in maniera cruda e senza filtri, con un contorno dedicato a quella strana sensazione di rivalsa nei confronti di chi non ha creduto nella sua forma d’arte e in una creatività che sta dando risultati giorno dopo giorno.

Per annunciare l’uscita di Kety, Ketama126 ha postato sui social una foto con in braccio un neonato.

“Ho deciso di postare questa foto perché la musica per me è come una figlia, è nata da me a mia immagine e somiglianza e la proteggerò per sempre perché è l’unica cosa che ho. Grazie a tutti quelli che hanno reso possibile tutto questo vi amo.”

VIDEOINTERVISTA A KETAMA126

Abbiamo incontrato Ketama126 a pochi giorni dal lancio di Kety. Ecco la nostra videointervista.

KETAMA126 KETY – TRACKLIST E OSPITI

Denti D’Oro – Ketama126 Jeans Strappati – Ketama126 feat Fabri Fibra Love Bandana – Ketama126, Tedua, Chris Nolan Spara (prod Drone126) – Ketama126 Gitano – Ketama126 Più Forte – Ketama126 Scacciacani – Ketama126, Massimo Pericolo (prod. Crookers & Nic Sarno) Come Va – Ketama126 Babe – Ketama126 feat Generic Animal Squame – Ketama126 feat Noyz Narcos Benzina- Ketama126 Dirty (prod. Nino Brown) – Ketama126 Problema – Ketama126 feat Speranza Cos’è L’Amore – Don Joe, Ketama126, Franco126 feat Franco Califano

KETAMA126 KETY – INSTORE TOUR

Ketama126 partirà subito per un lungo instore tour che lo porterà su e giù per tutta la penisola.

18 Ottobre Roma H 17.00 @ Mondadori Bookstore C/O Cc Aura

19 Ottobre Latina H 15.00 @ La Feltrinelli Via A. Diaz, 10

21 Ottobre Varese H 15.00 @ Varese Dischi

21 Ottobre Milano H 18.00 @ Mondadori Megastore Piazza Duomo, 1

22 Ottobre Torino H 16.00 @ Mondadori Megastore Via Monte Di Pietà, 2

24 Ottobre Bologna H 16.00 @ Semm Music Store More

25 Ottobre Firenze H 15.00 @ Galleria Del Disco

26 Ottobre Lucca H 15.00 @ Sky Stone & Songs

28 Ottobre Napoli H 16.00 @ La Feltrinelli Stazione Centrale Piazza Garibaldi

29 Ottobre Bari H 18.00 @ La Feltrinelli C/O Cc Mongolfiera Santa Caterina

Foto dai Social di Ketama126