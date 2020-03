Tommy Toxxic: realtà e fantasia si mescolano in “Wow” feat. Ketama126

E’ uscito Wow (Pluggers / LuckyBeardRec), il nuovo singolo di Tommy Toxxic che per l’occasione ha collaborato con Ketama126.

Wow segue il buon riscontro dell’album Ghost e mette nuovamente in risalto un’originale capacità compositiva e una scrittura complessa che si basa su un punto di incontro tra immagini astrali e riferimenti quotidiani. Un viaggio mentale senza filtri con frasi apparentemente ripetitive, ma che cambiano significato di volta in volta.

Con Ghost Tommy Toxxic aveva posto un tassello importante proponendo un album di 18 tracce senza feat., per promuovere un’idea musicale personale e forte al di là da ogni schema e da limitazione di generi. Un progetto artistico che in Wow trova un’ulteriore conferma e che si espliciterà nel nuovo album in uscita ad aprile.

“Sono il principio, finisco l’eterno”

TOMMY TOXXIC FEAT. KETAMA126 – WOW

Wow è stato prodotto da Crookers e Nic Sarno, ma assume un valore importante anche la collaborazione con Ketama126 che nasce da un’amicizia di lunga data.

Tommy Toxxic ha aperto insieme all’amico Joe Scacchi (con il loro collettivo Wing Klan) i concerti di Ketama126 del Kety Tour, le cui prossime date sono state spostate a causa dell’emergenza sanitaria (Ne abbiamo parlato Qui).

Foto di Silvia Rivetti