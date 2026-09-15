Andrea Bocelli e Jennifer Hudson pubblicheranno il 2 ottobre per Decca Records il singolo One Right Here. Il brano, scritto da Diane Warren, accompagnerà i titoli di coda del film Maserati: The Brothers, diretto da Bobby Moresco.

Prodotto da Andrea Iervolino, il film racconta l’ascesa della famiglia Maserati e riunisce nel cast Anthony Hopkins, Al Pacino, Andy Garcia, Jessica Alba, Michele Morrone e Salvatore Esposito. Negli Stati Uniti è prevista una distribuzione in oltre 2.000 sale, mentre in Italia e Spagna arriverà in più di 300 cinema.

L’adattamento italiano di One Right Here porta le firme di Marco Guazzone e Alessandra Flora. La collaborazione è stata realizzata da Andrea Iervolino con Veronica Berti e Francesco Pasquero e riunisce per la prima volta Andrea Bocelli, Jennifer Hudson e Diane Warren nello stesso progetto.

Diane Warren: “Ho scritto il brano pensando ad Andrea Bocelli”

Diane Warren racconta di avere composto One Right Here pensando fin dall’inizio alla voce di Andrea Bocelli e di avere coinvolto successivamente Jennifer Hudson:

“Ho scritto il brano pensando ad Andrea Bocelli. È sempre stato un mio sogno avere Andrea come interprete di una mia canzone e, quando si è dimostrato interessato, è stato incredibile. Poi ho pensato: e se coinvolgessimo Jennifer Hudson? Provengono da due mondi musicali molto diversi, ma insieme hanno creato un mondo di bellezza. Il risultato è stato ancora migliore di quanto immaginassi e credo davvero che questa sia una delle canzoni – e una delle melodie – migliori che abbia mai scritto.”

L’autrice, premiata con un Oscar onorario e candidata sedici volte nella categoria Miglior canzone originale, lega il significato del brano alla famiglia e alla presenza di una persona su cui poter contare:

“‘One Right Here’ parla di avere accanto una persona che c’è per te, attraverso tutto. Può essere un amico, una persona che ami o un familiare. Volevo che la canzone fosse legata alla famiglia e alle relazioni raccontate nel film, ma anche che andasse oltre. Tutti desideriamo avere nella nostra vita qualcuno che ci sia accanto, qualunque cosa accada.”

Andrea Iervolino: “Bocelli e Hudson insieme sono un sogno che diventa realtà”

Andrea Iervolino spiega il ruolo affidato alla canzone nel finale di Maserati: The Brothers:

“Quando realizzi un film che racconta una storia così importante, ogni dettaglio deve essere all’altezza della sua eredità. La musica ha il potere di trasformare un’emozione in un ricordo indelebile e, fin dal primo momento, ho saputo che il brano originale doveva essere qualcosa di davvero straordinario.”

“Avere Andrea Bocelli e Jennifer Hudson insieme nello stesso brano è un sogno che diventa realtà. Andrea è una delle più grandi voci che l’Italia abbia mai donato al mondo: rappresenta eleganza, passione e autenticità. Jennifer è un’artista eccezionale, capace di emozionare il pubblico ogni volta che sale su un palco o si trova davanti a una macchina da presa. La forza interpretativa delle loro voci darà al film un finale di straordinaria intensità emotiva.”

Il produttore dedica poi un passaggio a Diane Warren e al collegamento tra la canzone e la storia della famiglia Maserati:

“Vorrei inoltre ringraziare Diane Warren, una vera leggenda della scrittura musicale nel mondo della musica. Il suo talento nel trasformare le emozioni in canzoni senza tempo è unico. Il brano che ha scritto cattura perfettamente lo spirito di Maserati: The Brothers: il coraggio di sognare, il sacrificio, la famiglia e la ricerca dell’eccellenza.”

“Come produttore, non potrei essere più orgoglioso di aver riunito Diane Warren, Andrea Bocelli e Jennifer Hudson nello stesso progetto. È un privilegio lavorare con artisti di questo calibro e sono certo che il loro contributo renderà Maserati: The Brothers ancora più speciale per il pubblico di tutto il mondo; questa canzone resterà nel cuore degli spettatori anche dopo la fine dei titoli di coda.”

Andrea Bocelli e il cinema: dagli Oscar del 1999 all’album Cinema

Il rapporto tra Andrea Bocelli e il cinema passa anche dagli Academy Awards. Nel 1999 ha cantato con Céline Dion The Prayer, candidato all’Oscar come Miglior canzone originale. Nel 2024 è tornato alla cerimonia con il figlio Matteo Bocelli per l’omaggio In Memoriam.

In quell’occasione padre e figlio hanno interpretato Con te partirò / Time to Say Goodbye in una nuova versione arrangiata da Hans Zimmer. Il legame con le colonne sonore era diventato anche un progetto discografico nel 2015 con Cinema, album dedicato alla musica dei film.

Nel repertorio legato al grande schermo figurano anche Fall On Me e Dare to Be, incisa con la figlia Virginia Bocelli per Cabrini. Nel 2026 la sua storia è arrivata su Sky Documentaries con Because I Believe, diretto da Cosima Spender.

One Right Here arriva mentre Andrea Bocelli è impegnato anche nelle pubblicazioni per i trent’anni di Romanza: la nuova edizione dell’album uscirà il 25 settembre, mentre Rarities: Collector’s Edition sarà disponibile dal 20 novembre.