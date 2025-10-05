Andrea Bocelli, “The Celebration 30th Anniversary”: data di uscita, formati, ospiti e tracklist

The Celebration 30th Anniversary arriva in home video il 14 novembre (Sugar Music/Universal Music) per celebrare i 30 anni di carriera di Andrea Bocelli. Il progetto raccoglie il grande show registrato nel 2024 al Teatro del Silenzio (Lajatico, Toscana) con immagini esclusive davanti e dietro le quinte.

Uscita & formati

Questi sono i formati fisici in cui l’opera sarà pubblicata:

The Celebration 30th Anniversary (2 DVD + 2 Blu-ray Deluxe Book) – edizione libro con booklet e contenuti speciali

– edizione libro con booklet e contenuti speciali The Celebration 30th Anniversary (2 Blu-ray)

The Celebration 30th Anniversary (2 x 4K UHD)

Gli ospiti

Nel film-concerto compaiono, tra performance e apparizioni, grandi nomi italiani e internazionali: Ed Sheeran, Shania Twain, Laura Pausini, Jon Batiste, Brian May, Russell Crowe, Sofía Vergara, David Foster, Katharine McPhee, Will Smith, Tiziano Ferro, Johnny Depp, Christian Nodal e i figli Matteo, Virginia e Amos Bocelli. Tra i momenti più attesi: “Perfect Symphony”, “The Prayer”, “Fall On Me”, “From This Moment On”, “Who Wants To Live Forever”.

Tracklist ufficiale (versione 2 dischi)

La versione standard del progetto contiene 28 brani registrati dal vivo in Toscana, suddivisi in due dischi che racchiudono alcuni dei momenti più emozionanti della carriera del tenore:

O Sole Mio Miserere (con Russell Crowe) Notte E Piscatore La Bohème / Quartett / Dunque? Proprio Finita Funiculì Funiculà Fall On Me (con Virginia Bocelli) Moon River (con Katharine McPhee) Perfect Symphony (con Ed Sheeran) En Aranjuez Con Tu Amor Mattinata Take This Waltz Amo Soltanto Te (con Ed Sheeran) Besame Mucho Vivo Per Lei (con Giorgia) Can’t Help Falling In Love Amazing Grace (con Jon Batiste) Hallelujah (con Brian May) Il Canto Della Terra (con Matteo Bocelli) Che Sarà Rimani Qui You’ll Never Walk Alone Lei Por Una Cabeza Who Wants To Live Forever (con Brian May) From This Moment On (con Shania Twain) Nessun Dorma Because We Believe Con Te Partirò

Versione Deluxe (4 dischi)

La Deluxe Edition (2 DVD + 2 Blu-ray) amplia ulteriormente l’esperienza visiva e sonora, aggiungendo performance esclusive non incluse nella versione standard:

The Prayer (con Matteo Bocelli )

) Amor Vida De Mi Vida

You Raise Me Up

Honesty (con Jon Batiste )

) Eppure Sentire (Un senso di te) (con Elisa )

) Invece No (con Laura Pausini )

) Baila Morena e L’Aurora (con Gigi D’Alessio )

) Oronero (con Giorgia)

Un evento celebrativo unico

Un viaggio musicale che attraversa tre decenni di successi, tra lirica e pop, con un linguaggio universale che ha portato Andrea Bocelli a essere una delle voci italiane più amate e riconosciute nel mondo. The Celebration 30th Anniversary è molto più di un concerto: è un racconto visivo ed emozionale che unisce generazioni, culture e artisti diversi sotto il segno della musica.