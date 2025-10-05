5 Ottobre 2025
di
All Music Italia
News
Condividi su:
5 Ottobre 2025

Andrea Bocelli, “The Celebration 30th Anniversary”: data di uscita, formati, ospiti e tracklist

Un evento globale per celebrare tre decenni di successi raccolto in un'unica opera

News di All Music Italia
Andrea Bocelli durante The Celebration 30th Anniversary – concerto per i 30 anni di carriera
Condividi su:

The Celebration 30th Anniversary arriva in home video il 14 novembre (Sugar Music/Universal Music) per celebrare i 30 anni di carriera di Andrea Bocelli. Il progetto raccoglie il grande show registrato nel 2024 al Teatro del Silenzio (Lajatico, Toscana) con immagini esclusive davanti e dietro le quinte.

Uscita & formati

Questi sono i formati fisici in cui l’opera sarà pubblicata:

  • The Celebration 30th Anniversary (2 DVD + 2 Blu-ray Deluxe Book) – edizione libro con booklet e contenuti speciali
  • The Celebration 30th Anniversary (2 Blu-ray)
  • The Celebration 30th Anniversary (2 x 4K UHD)

Gli ospiti

Nel film-concerto compaiono, tra performance e apparizioni, grandi nomi italiani e internazionali: Ed Sheeran, Shania Twain, Laura Pausini, Jon Batiste, Brian May, Russell Crowe, Sofía Vergara, David Foster, Katharine McPhee, Will Smith, Tiziano Ferro, Johnny Depp, Christian Nodal e i figli Matteo, Virginia e Amos Bocelli. Tra i momenti più attesi: “Perfect Symphony”, “The Prayer”, “Fall On Me”, “From This Moment On”, “Who Wants To Live Forever”.

andrea bocelli the celebration 30th anniversary cover

Tracklist ufficiale (versione 2 dischi)

La versione standard del progetto contiene 28 brani registrati dal vivo in Toscana, suddivisi in due dischi che racchiudono alcuni dei momenti più emozionanti della carriera del tenore:

  1. O Sole Mio
  2. Miserere (con Russell Crowe)
  3. Notte E Piscatore
  4. La Bohème / Quartett / Dunque? Proprio Finita
  5. Funiculì Funiculà
  6. Fall On Me (con Virginia Bocelli)
  7. Moon River (con Katharine McPhee)
  8. Perfect Symphony (con Ed Sheeran)
  9. En Aranjuez Con Tu Amor
  10. Mattinata
  11. Take This Waltz
  12. Amo Soltanto Te (con Ed Sheeran)
  13. Besame Mucho
  14. Vivo Per Lei (con Giorgia)
  15. Can’t Help Falling In Love
  16. Amazing Grace (con Jon Batiste)
  17. Hallelujah (con Brian May)
  18. Il Canto Della Terra (con Matteo Bocelli)
  19. Che Sarà
  20. Rimani Qui
  21. You’ll Never Walk Alone
  22. Lei
  23. Por Una Cabeza
  24. Who Wants To Live Forever (con Brian May)
  25. From This Moment On (con Shania Twain)
  26. Nessun Dorma
  27. Because We Believe
  28. Con Te Partirò

Versione Deluxe (4 dischi)

La Deluxe Edition (2 DVD + 2 Blu-ray) amplia ulteriormente l’esperienza visiva e sonora, aggiungendo performance esclusive non incluse nella versione standard:

  • The Prayer (con Matteo Bocelli)
  • Amor Vida De Mi Vida
  • You Raise Me Up
  • Honesty (con Jon Batiste)
  • Eppure Sentire (Un senso di te) (con Elisa)
  • Invece No (con Laura Pausini)
  • Baila Morena e L’Aurora (con Gigi D’Alessio)
  • Oronero (con Giorgia)

Un evento celebrativo unico

Un viaggio musicale che attraversa tre decenni di successi, tra lirica e pop, con un linguaggio universale che ha portato Andrea Bocelli a essere una delle voci italiane più amate e riconosciute nel mondo. The Celebration 30th Anniversary è molto più di un concerto: è un racconto visivo ed emozionale che unisce generazioni, culture e artisti diversi sotto il segno della musica.

Se vuoi commentare o farci sapere la tua opinione su questa notizia ti aspettiamo su Facebook, X, Threads e Instagram.
Inoltre, se non vuoi perderti neanche una news, iscriviti gratuitamente al nostro canale Telegram qui.

All Music Italia

Articoli più letti

Emma Brutta storia testo significato 1

"Brutta storia", il ritorno di Emma: un nuovo capitolo co-firmato con Olly, Paolo Antonacci e Juli
X Factor 2025 Bootcamp prima puntata, i voti e le pagelle dei concorrenti con commenti e giudizi 2

X Factor 2025 Bootcamp: la voce di Delia Buglisi s'impone nella prima puntata, ma il resto convince a metà
Pagelle nuovi singoli 3 ottobre 2025 da Emma a Fiorella Mannoia, da Luk3 a Ruggero 3

Pagelle nuovi singoli 3 ottobre 2025: Emma torna con forza, Fiorella Mannoia regina del popolo
Sarah Toscano Met Gala 4

Sarah Toscano pubblica "Met Gala", un album di debutto che non rivoluziona ma convince
Delia Buglisi a X Factor 2025 canta Rosalia in siciliano conquistando la standing ovation dei giudici 5

X Factor 2025: la storia di Delia Buglisi, la leonessa di Catania che omaggia Rosalia in siciliano
Fiorella Mannoia presenta il nuovo singolo Eroi in uscita il 3 ottobre 2025 6

Fiorella Mannoia torna con "Eroi", una ballata che celebra i gesti semplici delle persone comuni
Sakina interpreta Fallin ai Bootcamp di X Factor 2025 7

X Factor 2025: il caso Sakina e la risposta che ha fatto discutere. Ma chi sceglie i brani che i ragazzi cantano?
Irama Live 2025 all'Arena di Verona: scaletta e recensione 8

Irama trasforma l'Arena di Verona in un'enorme casa accogliente: "Benvenuti!"
Mayu Lucisano canta “Cheyenne” di Francesca Michielin alle audizioni di X Factor 2025; 19 anni, si commuove tra gli applausi del pubblico 9

X Factor 2025: la storia di Mayu Lucisano, la "Japoletana" che ha emozionato i giudici
Giorgia presenta il nuovo singolo Golpe 10

Giorgia, il nuovo singolo “Golpe”: un atto di coraggio scritto da Petrella, Dardust e Calcutta

Cerca su A.M.I.