Andrea Bocelli, “The Celebration 30th Anniversary”: data di uscita, formati, ospiti e tracklist

The Celebration 30th Anniversary arriva in home video il 14 novembre (Sugar Music/Universal Music) per celebrare i 30 anni di carriera di Andrea Bocelli. Il progetto raccoglie il grande show registrato nel 2024 al Teatro del Silenzio (Lajatico, Toscana) con immagini esclusive davanti e dietro le quinte.
Uscita & formati
Questi sono i formati fisici in cui l’opera sarà pubblicata:
- The Celebration 30th Anniversary (2 DVD + 2 Blu-ray Deluxe Book) – edizione libro con booklet e contenuti speciali
- The Celebration 30th Anniversary (2 Blu-ray)
- The Celebration 30th Anniversary (2 x 4K UHD)
Gli ospiti
Nel film-concerto compaiono, tra performance e apparizioni, grandi nomi italiani e internazionali: Ed Sheeran, Shania Twain, Laura Pausini, Jon Batiste, Brian May, Russell Crowe, Sofía Vergara, David Foster, Katharine McPhee, Will Smith, Tiziano Ferro, Johnny Depp, Christian Nodal e i figli Matteo, Virginia e Amos Bocelli. Tra i momenti più attesi: “Perfect Symphony”, “The Prayer”, “Fall On Me”, “From This Moment On”, “Who Wants To Live Forever”.
Tracklist ufficiale (versione 2 dischi)
La versione standard del progetto contiene 28 brani registrati dal vivo in Toscana, suddivisi in due dischi che racchiudono alcuni dei momenti più emozionanti della carriera del tenore:
- O Sole Mio
- Miserere (con Russell Crowe)
- Notte E Piscatore
- La Bohème / Quartett / Dunque? Proprio Finita
- Funiculì Funiculà
- Fall On Me (con Virginia Bocelli)
- Moon River (con Katharine McPhee)
- Perfect Symphony (con Ed Sheeran)
- En Aranjuez Con Tu Amor
- Mattinata
- Take This Waltz
- Amo Soltanto Te (con Ed Sheeran)
- Besame Mucho
- Vivo Per Lei (con Giorgia)
- Can’t Help Falling In Love
- Amazing Grace (con Jon Batiste)
- Hallelujah (con Brian May)
- Il Canto Della Terra (con Matteo Bocelli)
- Che Sarà
- Rimani Qui
- You’ll Never Walk Alone
- Lei
- Por Una Cabeza
- Who Wants To Live Forever (con Brian May)
- From This Moment On (con Shania Twain)
- Nessun Dorma
- Because We Believe
- Con Te Partirò
Versione Deluxe (4 dischi)
La Deluxe Edition (2 DVD + 2 Blu-ray) amplia ulteriormente l’esperienza visiva e sonora, aggiungendo performance esclusive non incluse nella versione standard:
- The Prayer (con Matteo Bocelli)
- Amor Vida De Mi Vida
- You Raise Me Up
- Honesty (con Jon Batiste)
- Eppure Sentire (Un senso di te) (con Elisa)
- Invece No (con Laura Pausini)
- Baila Morena e L’Aurora (con Gigi D’Alessio)
- Oronero (con Giorgia)
Un evento celebrativo unico
Un viaggio musicale che attraversa tre decenni di successi, tra lirica e pop, con un linguaggio universale che ha portato Andrea Bocelli a essere una delle voci italiane più amate e riconosciute nel mondo. The Celebration 30th Anniversary è molto più di un concerto: è un racconto visivo ed emozionale che unisce generazioni, culture e artisti diversi sotto il segno della musica.
