Colpo mondiale dei Bocelli: Andrea e Matteo star a sorpresa con Snoop Dogg per il Natale della NFL

Gli artisti italiani accolti da un boato sul palco dell’evento sportivo più seguito al mondo.

Andrea e Matteo Bocelli sul palco della NFL con Snoop Dogg.
Andrea Bocelli e Matteo Bocelli, insieme alla leggenda del rap americano Snoop Dogg, sono stati i protagonisti a sorpresa del Netflix NFL Christmas Game Day, l’evento sportivo e di intrattenimento più seguito a livello globale durante il Natale. Con oltre 70 milioni di persone collegate in streaming da tutto il mondo, gli artisti italiani hanno chiuso l’Halftime Show con una emozionante interpretazione di White Christmas, portando l’Italia nel cuore della cultura americana come mai era accaduto prima.

andrea e matteo bocelli in Un evento da record globale su Netflix

Per il secondo anno consecutivo, dopo l’esibizione di Beyoncé che ha segnato numeri record nella passata edizione, Netflix ha trasformato il football americano in un palcoscenico mondiale capace di unire sport, musica e cultura pop. La piattaforma ha trasmesso in diretta due match di altissimo profilo – Dallas Cowboys vs Washington Commanders e Detroit Lions vs Minnesota Vikings – affiancando alla competizione un grande show musicale pensato per un’audience internazionale.

Lo spettacolo, guidato dall’icona rap Snoop Dogg, ha visto alternarsi sul campo nomi di rilievo dell’intrattenimento mondiale: dalla presenza di Martha Stewart alle performance di Lainey Wilson, superstar del country americano, fino alle voci di HUNTR/X (EJAE, Audrey Nuna e Rei Ami), protagoniste del fenomeno Netflix KPop Demon Hunters.

L’emozione di White Christmas: un boato per l’Italia con snoop dogg

In un contesto mediatico dominato dalle grandi star dell’entertainment americano, l’ingresso in campo di Andrea Bocelli e Matteo Bocelli ha rappresentato il momento più solenne dello show. La loro versione del classico natalizio è stata accolta da un vero boato dei presenti, portando l’eccellenza italiana al centro del palcoscenico NFL.

L’Halftime Show sarà inoltre disponibile come speciale stand-alone su Netflix, garantendo una portata globale ancora più duratura a questa storica performance.

