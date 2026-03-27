27 Marzo 2026
di
All Music Italia
News
Condividi su:
27 Marzo 2026

Andrea Bocelli si racconta in “Because I Believe”: il documentario arriva su Sky

Il film diretto da Cosima Spender mostra il tenore fuori dal palco tra musica e quotidianità

News di All Music Italia
Andrea Bocelli sul palco nel documentario Because I Believe
Condividi su:

Si intitola BECAUSE I BELIEVE il documentario per raccontare Andrea Bocelli fuori dal palco in arrivo in prima visione su Sky Documentaries il 5 aprile alle 21.15, disponibile anche in streaming su NOW.

Non è un racconto celebrativo in senso classico, ma un tentativo di entrare nella quotidianità di una delle voci più riconoscibili al mondo, tra disciplina, famiglia e lavoro.

Andrea Bocelli, tenore tra i più popolari a livello internazionale, ha costruito la propria carriera su un equilibrio raro tra musica lirica e pop, arrivando a vendere quasi 90 milioni di dischi e a esibirsi nei principali eventi globali.

“Because I Believe”, il documentario su Andrea Bocelli

BECAUSE I BELIEVE, diretto dalla documentarista Cosima Spender, prova a spostare lo sguardo: meno icona, più persona. Il film segue Bocelli anche lontano dai riflettori, mostrando un artista rigoroso ma allo stesso tempo profondamente legato alla dimensione familiare.

Attraverso immagini d’archivio, interviste e momenti più informali, il documentario costruisce un racconto che mescola carriera e vita privata, evitando la narrazione lineare per concentrarsi su quello che tiene insieme le due dimensioni.

Andrea Bocelli mentre gioca a scacchi nel documentario Because I Believe

Dalla perdita della vista al successo mondiale

Uno dei passaggi centrali riguarda inevitabilmente l’infanzia e la perdita della vista a dodici anni, un evento che non ha interrotto il percorso musicale ma lo ha ridefinito.

Prima dei grandi palchi, ci sono stati anni di esibizioni nei piano bar. La svolta arriva quando Zucchero ascolta un demo con la sua voce, aprendo la strada a una carriera internazionale.

Il successo globale arriva con TIME TO SAY GOODBYE, il duetto con Sarah Brightman che lo porta fuori dai confini italiani e lo inserisce stabilmente nel panorama mondiale.

Andrea Bocelli con il suo cane nel documentario Because I Believe

Un artista tra opera e pop

Nel corso degli anni, Andrea Bocelli ha attraversato generi e contesti diversi, mantenendo al centro una formazione classica e un forte legame con l’opera, da lui definita più volte “il paradiso della musica”.

Accanto a questo, collaborazioni con artisti come Céline Dion, Jennifer Lopez e Dua Lipa hanno contribuito ad ampliare il suo pubblico, rendendolo una figura trasversale tra mondi spesso separati.

Il documentario si muove proprio su questo equilibrio: tecnica e popolarità, rigore e accessibilità.

BECAUSE I BELIEVE sarà in prima visione su Sky Documentaries il 5 aprile alle 21.15, disponibile anche in streaming su NOW e on demand.

Foto di Lorenza Montanelli

All Music Italia

Articoli più letti

Serena Brancale Al mio paese testo significato Levante Delia 1

Serena Brancale chiama Levante e Delia: “Al mio paese” è molto più di una collaborazione
La scaletta ufficiale della seconda puntata di Canzonissima 2026 2

Canzonissima 2026 seconda puntata: la scaletta ufficiale con tutti gli abbinamenti
Olly in concerto nel Tutta Vita Tour 2026 3

La scaletta dei concerti di Olly nel 2026: tutte le canzoni del Tutta Vita Tour
diniche-1mnext-primo-maggio-roma.jpg 4

Primo Maggio Roma, ecco i 120 artisti selezionati per 1MNEXT 2026
album italiani in uscita nel 2026 guida completa 5

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2026 (Articolo in continuo aggiornamento)
New Music Friday 27 marzo: singoli più attesi settimana 13/2026 6

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 27 marzo 2026
Wax in una scena del video di "Favola a metà" mentre bacia un ragazzo 7

Wax e il bacio che fa discutere: siamo sicuri che questa sia la provocazione di cui abbiamo bisogno?
Damiano David The First Time testo significato traduzione 8

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Blanco ed Elisa insieme per il singolo Ricordi 9

Blanco annuncia "Ricordi" con Elisa, nuovo estratto da Ma'
Madame in una foto promozionale per l'album "DISINCANTO". Ok è il nuovo singolo 10

Madame, "OK": l'incapacità di dire di no e l'accondiscendenza che diventa una gabbia

Cerca su A.M.I.