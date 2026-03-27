Andrea Bocelli si racconta in “Because I Believe”: il documentario arriva su Sky

Si intitola BECAUSE I BELIEVE il documentario per raccontare Andrea Bocelli fuori dal palco in arrivo in prima visione su Sky Documentaries il 5 aprile alle 21.15, disponibile anche in streaming su NOW.

Non è un racconto celebrativo in senso classico, ma un tentativo di entrare nella quotidianità di una delle voci più riconoscibili al mondo, tra disciplina, famiglia e lavoro.

Andrea Bocelli, tenore tra i più popolari a livello internazionale, ha costruito la propria carriera su un equilibrio raro tra musica lirica e pop, arrivando a vendere quasi 90 milioni di dischi e a esibirsi nei principali eventi globali.

“Because I Believe”, il documentario su Andrea Bocelli

BECAUSE I BELIEVE, diretto dalla documentarista Cosima Spender, prova a spostare lo sguardo: meno icona, più persona. Il film segue Bocelli anche lontano dai riflettori, mostrando un artista rigoroso ma allo stesso tempo profondamente legato alla dimensione familiare.

Attraverso immagini d’archivio, interviste e momenti più informali, il documentario costruisce un racconto che mescola carriera e vita privata, evitando la narrazione lineare per concentrarsi su quello che tiene insieme le due dimensioni.

Dalla perdita della vista al successo mondiale

Uno dei passaggi centrali riguarda inevitabilmente l’infanzia e la perdita della vista a dodici anni, un evento che non ha interrotto il percorso musicale ma lo ha ridefinito.

Prima dei grandi palchi, ci sono stati anni di esibizioni nei piano bar. La svolta arriva quando Zucchero ascolta un demo con la sua voce, aprendo la strada a una carriera internazionale.

Il successo globale arriva con TIME TO SAY GOODBYE, il duetto con Sarah Brightman che lo porta fuori dai confini italiani e lo inserisce stabilmente nel panorama mondiale.

Un artista tra opera e pop

Nel corso degli anni, Andrea Bocelli ha attraversato generi e contesti diversi, mantenendo al centro una formazione classica e un forte legame con l’opera, da lui definita più volte “il paradiso della musica”.

Accanto a questo, collaborazioni con artisti come Céline Dion, Jennifer Lopez e Dua Lipa hanno contribuito ad ampliare il suo pubblico, rendendolo una figura trasversale tra mondi spesso separati.

Il documentario si muove proprio su questo equilibrio: tecnica e popolarità, rigore e accessibilità.

BECAUSE I BELIEVE sarà in prima visione su Sky Documentaries il 5 aprile alle 21.15, disponibile anche in streaming su NOW e on demand.

Foto di Lorenza Montanelli