Rea eliminata da Amici di Maria De Filippi. Sui social il post di addio e l'inizio di una nuova avventura...

Dopo Nicol la scorsa settimana un’altra cantautrice della scuola di Amici perde il banco… domenica 23 gennaio Rea è stata infatti eliminata da Amici di Maria De Filippi dal suo professore, Rudy Zerbi.

La 18enne Maria Mircea, in arte Rea, prima di Amici 21 incideva in duo (qui tutti i dettagli).

Rea nella puntata andata in onda domenica è risultata penultima nella classifica stilata dai cantanti della scuola, prima a pari merito con altri tre cantanti in quella delle cover stilata da Linus e ultima in quella degli inediti di Pippo Baudo.

Quest’ultimo posto ha fatto sì che il posto nella scuola della ragazza fosse messo in discussione. La scelta finale spettava al suo professore, Rudy Zerbi che, coerente con i discorsi fatti nelle settimane precedenti sul tenere conto delle classifiche esterne in vista del serale, ha deciso di toglierle il banco.

Amici Rea Eliminata

Rea dopo l’eliminazione ha postato sui social un post e le sue riflessioni.

Finisce oggi questo incredibile viaggio dentro la scuola di Amici.

In questi 4 mesi ho avuto modo di crescere tanto, ho imparato ad accettarmi per quella che sono, senza paura di mostrarmi per il carattere che ho, per la mia identità, per la musica che faccio.

Mi ricordo ancora il momento in cui sono partita da casa, non avevo niente se non una grandissima voglia di dar voce a Rea. Rea è il mio spazio nel mondo, è la forza in me che viene fuori quando canto, nel modo in cui mi vesto e mi muovo.

Fuori dalle luci sono Maria, una ragazza di diciott’anni timida e un po’ impacciata che ha un sogno e continuerà a fare di tutto per realizzarlo.

Ovviamente Rea ha voluto ringraziare tutti quelli che l’hanno supportata sino ad oggi…

Sono grata di essermi potuta raccontare su quel palco, delle persone con cui ho condiviso questo viaggio e custodirò per sempre dentro di me tutte le lezioni, le critiche, i consigli dei professionisti, dei coach, dello staff che mi hanno accompagnata.

Un grazie particolare va però a tutte le persone che mi hanno sostenuta e ascoltata durante il percorso.

Sentire che qualcuno si è rivisto nelle mie parole e nella mia voce rimane sempre un’emozione unica ed è il motivo per cui faccio musica e continuerò a farne.

Cercherò di recuperare i messaggi non letti, grazie per tutto il calore che continuate a dimostrarmi.

Questo è stato un periodo importante, un periodo che mi segnerà per sempre, ma non ci si ferma qui. QUESTO E’ SOLO L’INIZIO…

Tra le sue ex compagne ad Amici di Maria De Filippi già uscite dal programma hanno subito commentato il post Flaza e Nicol, quest’ultima già pronta ad incontrare fuori dalla scuola l’amica.

Dentro il programma Rea ha pubblicato 4 singoli: Avrei solo voluto (oltre 600.000 stream su Spotify), Controsenso (oltre 200.000), Sotto la pelle (oltre 500.000) e, la scorsa settimana, Cadono.