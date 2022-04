Amici di Maria De Filippi quinta puntata: un'eliminazione clamorosa e il ritorno dei... Follya

Amici quinta puntata del serale, resoconto.

Maria De Filippi come al solito presenta la giuria composta da Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash dei The Kolors, reduce dal lancio del nuovo singolo, Blackout.

Il gioco delle flessioni tra i tre giurati determina quale squadra inizierà a giocare. Tocca ad Anna Pettinelli e Veronica Peparini rimaste con due allievi: il cantante Albe e il ballerino Dario.

Amici quinta puntata serale

PRIMA MANCHE

Le due scelgono di sfidare Zerbi e la Celentano.

Prima sfida

Albe contro LDA. Il primo canta, con sue barre, Cosa resterà degli anni ottanta di Raf. Luca risponde con Niente paura, anch’esso barre. Questione che ha fatto discutere nelle scorse settimane dopo le dichiarazioni di Luca Jurman (vedi qui).

Albe addirittura in questa sfida stravolge il senso del brano e, Cosa resterà degli anni ottanta, diventa “Cosa resterà di questo pianeta“.

La giuria sceglie Albe, Primo punto a Peparini – Pettinelli.

Seconda sfida

Guanto di sfida lanciato da Veronica che schiera Dario contro Michele che, secondo lei, non è versatile come afferma la Celentano.

I ragazzi si confrontano ballando su Sorry di Madonna, L’essenziale di Marco Mengoni e Cry me a river di Justin Timberlake.

Per la Maestra Celentano la sfida mette in scena gli unici tre stili che, a suo avviso, Dario sa ballare.

La giuria assegna il punto a Michele e così la squadra Celentano – Zerbi vince la prima manche.

Terza sfida

Nuovamente Dario, questa volta contro un cantante… Luigi. Il cantautore si cimenta con L’ombelico del mondo di Jovanotti accompagnandosi con la batteria. Dario balla su un pezzo di fine anni ’80 di Janet Jackson.

La giuria assegna di nuovo il punto a Celentano – Zerbi che vincono così la prima sfida.

Vanno all ballottaggio Dario e Albe. Albe canta il suo inedito, Giravolte, e Dario balla su Titanium in una versione che mixa la versione di Sia con quella di Madilyn Bailey.

In questa puntata l’eliminato, a differenza delle precedenti, sarà solo uno… va alla sfida finale Dario.

SECONDA MANCHE

Celentano e Zerbi chiamano in sfida i Cucca-Todo.

Prima sfida

Luigi, che canta Un’emozione da poco di Anna Oxa, contro Nunzio che balla su The Rhythm is magic.

Vince la sfida Luigi e il primo punto va a Celentano – Zerbi.

Seconda sfida

LDA canta un medley di Alan Sorrenti mentre Serena balla accompagnando Alex con Amati sempre di Ultimo.

Vince Serena e c’è la parità tra le due squadre.

Terza sfida

Michele si cimenta col repertorio classico, Il corsaro, contro Alex che canta Sono solo parole di Noemi.

La giuria sceglie Michele e vince la squadra nuovamente la squadra Zerbi–Celentano.

I due professori mandano in ballottaggio Serena, Alex e Sissi.

La cantante presenta un nuovo inedito, Dove sei, Alex canta nuovamente Senza chiedere permesso, singolo scritto da Michele Bravi. Serena balla sulle note di Ciao Ciao de La Rappresentante di lista.

Il primo talent ad essere salvato è Sissi. Segue Alex va quindi al ballottaggio Serena.

In attesa della manche finale va in scena la tradizionale sfida tra i prof Zerbi–Celentano e i Cucca-Todo questa volta incentrata sui balli di gruppo.

Sfide che dimostrano ogni volta la classe e la bravura di Lorella Cuccarini, 56 anni portati magnificamente.

AMICI QUINTA PUNTATA SERALE TERZA MANCHE

Zerbi – Celentano sfidano nuovamente i Cucca-Todo.

Prima sfida

Inizia Luigi che canta Vorrei la pelle nera e si scontra contro Nunzio che balla su un pezzo tratto dal musical Chicago.

lI primo punto va a Luigi e quindi ai Zerbi – Celentano.

Seconda sfida

LDA contro Sissi. Il primo con Tu vuò fa l’americano, la seconda Vedrai Vedrai di Luigi Tenco.

Vince, con la giuria unanime, Sissi. 1 pari per le due squadre.

Terza sfida

Si confrontano Michele, che balla su bad guy nella versione dei 2Cellos , e Alex che canta in duetto con Sissi sulle note di One.degli U2, brano qui proposto nella versione con Mary J. Blige.

Vincono Alex e Sissi e quindi si conseguenza i Cucca-Todo.

Vengono scelti dai professori la ballerina Carola, Luigi e LDA.

La ballerina si esibisce sulle note di Bitter Sweet Symphony, Luigi canta l’inedito, Tienimi stanotte e LDA la sua nuova hit, Bandana. Vengono salvati Luigi e LDA, Carola al ballottaggio.

Il ballottaggio vede sfidarsi per l’eliminazione un artista per squadra: Dario per Peparini–Pettinelli, Serena per i Cucca-Todo e Carola per Zerbi–Celentano. Una sfida finale tutta di ballo.

Dopo la prima esibizione ogni giudice ha votato un talent diverso quindi dovranno mettersi d’accordo… uno di loro dovrà cambiare idea per decidere chi sono i due ballerini che andranno al ballottaggio finale.

Il primo talent ad essere salvato è Serena.

La sfida finale per l’eliminazione quindi è tra Carola e Dario. I due ragazzi si esibiscono nuovamente con due esibizioni a testa.

Viene eliminata dalla giuria Carola della squadra Zerbi-Celentano. La ragazza, poco prima dell’uscita, confessa a Luigi il suo amore per lui.

La puntata si conclude con il ritorno dei Dear Jack, a nove anni dal loro secondo posto. La band ora si chiama Follya ed è orfana di Lorenzo Cantarini mentre è tornato nel ruolo di frontman Alessio Bernabei.

Cantano il brano Morte per te.