Amici 21: il nuovo inedito di Albe è “Giravolte” (TESTO)

Albe Giravolte testo e significato.

Quarto inedito per il giovane allievo di Anna Pettinelli che ha già conquistato un disco d’oro con Millevoci. Anche Albe lo ha presentato per la prima volta davanti a Michele Bravi, collegato da casa, nella puntata del 18 febbraio 2022.

Albe Giravolte significato

Ancora una canzone d’amore leggera e positiva per Albe che qui racconta l’approccio con una ragazza che ama ballare e che lui ama veder muoversi.

Dopo l’ascolto Bravi ha spiegato al ragazzo le doti che vede in lui…

Noto che hai una grande adesione fra come racconti le cose si vede che proprio aderisce alla tua personalità. Hai un tuo modo di raccontare giustissimo. Ti faccio anche i complimenti anche sulla scrittura perché ci sono dei giochi di parole molto ironici, difficilissimi da trovare, ma molto puntuali nell’ascolto.

Albe Giravolte testo

Pensavo di simpatizzare,

di simpatizzare con te

che appena mi sono girato

lo sguardo era come d’un tratto diverso da un lato

bella che da un lato ci spero

non dico bugie sono serio

quindi quanto manca per un bacio vero

non dirmelo, fallo

Togliamo le maschere

avviciniamo i cuori

che poi sono gelosi

fuggiamo di notte

ho sbagliato a chiamarti

meglio non richiamare

Quando balli tu fai le giravolte

ti giri a volte solo per farti guardare

ti bacio in fronte come se fosse

l’unico modo per capire se mi vuoi

se mi vuoi

se mi vuoi

se mi vuoi

Farò finta di niente

come se non importasse

anche se sarà un per sempre

non sarà mica facile

E quando balli tu fai le giravolte

ti giri a volte solo per farti guardare

ti bacio in fronte come se fosse

l’unico modo per capire se mi vuoi

se mi vuoi

se mi vuoi

se mi vuoi

se mi vuoi

se mi vuoi