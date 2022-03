L’esordio degli ex Dear Jack, ora “Follya”, è totalmente folle ma funziona

Follya Morto per te testo e significato del singolo che segna il ritorno di Alessio Bernabei e alcuni dei Dear Jack con una nuova band, come vi abbiamo anticipato in esclusiva in questo articolo.

Fuori da venerdì 25 marzo per Polydor/Universal Music Italia, Morto per te, questo il titolo del singolo, è un pop-rock elettronico moderno e perfettamente al passo dei tempi in cui non esiste un vero e proprio ritornello ma frasi ripetute nel corso della canzone che la voce di Bernabei riesce a rendere ipnotiche. Un’ottima ripartenza insomma.

Il brano, almeno per il momento, verrà lanciato solo in radio.

FOLLYA MORTO PER TE SIGNIFICATO

Il brano è una canzone intensa, cupa, quasi claustrofobica, che racconta la storia di un amore tossico e tentacolare. Una vera e propria dipendenza affettiva. Ecco come lo racconta la band…

Quando l’amore supera ogni limite da raggiungere la dipendenza. L’amore, del quale non si riesce a fare a meno, può essere definito tale? Morire per amore vuol dire rinascere, imparare dagli errori del passato per crescere e vivere meglio il presente.

In questo brano l’amore è tossico, raffigurato come una giostra, dove si alternano continuamente momenti di estrema euforia a lacrime di dolore. L’unico modo di salvarsi da questo luna park è mettere fine alla storia, essere consapevoli.

Così anche nell’arte, una morte precede sempre una grande rinascita

Follya morto per te testo

Non me lo chiedi mai che cosa siamo adesso

tu che hai buttato ormai tutto quanto nel cesso

non mi convinco mai che niente ferma il tempo

ho già visto che non sei quello che cerco

Giuro, lo confesso

mi sei rimasta dentro con quella foto di noi al Luna Park

e non resisto, l’ho detto che oggi solo andata a quell’inferno

però non vinco mai

Io sono morto per te

Io sono morto per te

Io non ho visto mai un pupazzo come questo

che dice sì alla gente e invece no a se stesso

e lascia a casa il trucco che piangerai spesso

e giuro se cadrai no, non ti calpesto

credo nei miracoli, al posto delle braccia hai i tentacoli

e mi sputi addosso quegli assoli inutili

negli occhi lividi

dimmi perché io non vinco mai

Io sono morto per te

è tutto quello che tu pensi di me

è una giostra quando sono con te

cosa vuoi da me ancora

siamo io e te quelli che non possono restare insieme

Cosa vuoi da me ancora

Io sono morto per te

Siamo io e te quelli che non possono restare insieme

Io sono morto per te

Cosa vuoi da me ancora

e tutto quello che pensi di me

Siamo io e te quelli che non possono restare insieme

è una giostra quando sono con te

cosa vuoi da me ancora

Io sono morto per te

siamo io e te quelli che non possono restare insieme

Io sono morto per te