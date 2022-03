ESCLUSIVO: Alessio Bernabei e i Dear Jack tornano insieme ma cambiano tante cose... ed è Follya!

Era il 2012 quando Alessio Bernabei, Lorenzo Cantarini, Francesco Pierozzi, Alessandro Presti e Riccardo Ruiu, formano i Dear Jack, una band che, dopo alcuni singolo in inglese, l’anno successivo entra ad Amici di Maria De Filippi. Da allora dischi di platino, palazzetti pieni e campi di frontman fino ad oggi… quando la band decide di tornare con lo storico leader, Alessio Bernabei e un nuovo singolo. Ed è Follya.

Ma facciamo un passo indietro… nel 2014 i Dear Jack si classificano secondi alle spalle di Deborah Iurato ad Amici. Il loro sarà il vero successo proveniente dal talent show quell’anno. Escono due album tra il 2014 e il 2015, Domani è un altro film parte I e II che collezionano un totale di tre dischi di platino.

Nei mesi successivi aprono i Modà allo Stadio San Siro, fanno concerti sold out, vincono diversi premi e partecipano, nel 2015, al Festival di Sanremo. A fine anno però una notizia scuote il fandom della band… Alessio Bernabei decide di lasciare la band e intraprendere la carriera da solista con Warner Music Italia dove, qualche mese dopo durante la presentazione del primo disco, il presidente dell’etichetta Marco Alboni, lo definirà il “Justin Timberlake italiano“.

Da quel momento i percorsi artistici dei Dear Jack e di Alessio si dividono e i rapporti tra loro si incrinano.

Alessio Bernabei e I Dear Jack: i percorsi parallelli

Per quel che riguarda Alessio torna a Sanremo diverse volte: nel 2016 con Non è infinito (disco di platino per il singolo, disco d’oro per l’album omonimo) e nel 2017 con Nel mezzo di un applauso. Questa seconda partecipazione non va bene quanto la prima e infatti non viene pubblicato nessun nuovo album.

Da quel momento la carriera del cantautore rallenta il secondo album, più sperimentale nel sound, Senza filtri del 2018, segna la chiusura del rapporto con la Warner Music. In seguito, tra il 2020 e il 2021, escono tre nuovi singoli, Trinidad, Everest e Ansia, ma nessuno di questi ottiene il successo sperato.

Nel frattempo i Dear Jack, rimasti in Baraonda (l’etichetta di Rtl 102.5) valutano un nuovo cantante tra diversi selezionati (tra loro anche Davide Mogavero, terzo classificato nella terza edizione di X Factor) e scelgono Leiner, artista anch’esso passato da X Factor.

Con questa nuova formazione partecipano a Sanremo nel 2016 e pubblicano l’album Mezzo respiro ma non riescono a conquistare il pubblico. A inizio 2017 Leiner lascia la band e Lorenzo Cantarini, già membro fondatore del gruppo diventa il nuovo frontman e cantante.

Con questa formazione pubblicano nel 2018 il singolo Non è un caso se l’amore è complicato e, a seguire, il quarto album in studio, Non è un caso se…

A dicembre dello stesso anno provano ad entrare nel cast di Sanremo insieme a Pierdavide Carone con il brano Caramelle, un’intensa canzone che affronta il tema della pedofilia, ma Claudio Baglioni non li sceglie. Nasce la polemica in rete e il brano, supportato anche da Rtl, diventa un successo.

Successivamente la band e il cantautore partono per un tour insieme. Poi la pandemia e, come per Bernabei, il silenzio.

Alessio Bernabei, Dear Jack e… Follya e il nuovo singolo

Ed è qui, dopo averi riassunto il percorso di Alessio e della band, insieme e lontani, che All Music Italia vi svela in anteprima che la reunion è ormai imminente. Bernabei e il resto della band infatti si erano già riavvicinati negli ultimi anni ma ora hanno deciso proprio di tornare insieme anche se con alcuni, importanti, cambiamenti.

Innanzitutto il nome… non c’è più spazio per i Dear Jack. La band ora prenderà il nome di Follya e, quasi sicuramente, ci saranno anche cambi nella formazione. Lorenzo Cantarini infatti non farà parte del progetto mentre la partecipazione del chitarrista, e fondatore dei Dear Jack con Bernabei, Francesco Pierozzi, è ancora in dubbio.

Il nuovo singolo uscirà, per il momento solo per le radio, già questo venerdì, 25 marzo, per Polydor/Universal Music. Gli annunci pubblicati nei siti radio non svelano volutamente nessuna foto ne l’identità della band.

Morto per te, questo il titolo del singolo, viene presentata come una travolgente ballad pop-rock dalle forti influenze black internazionali, con sonorità che spaziano da The Weeknd a Michael Jackson. Una canzone intensa che racconta la storia di un amore tossico e tentacolare, di una dipendenza affettiva, in cui non è più possibile restare insieme.

Ecco come ne parla la band…

Quando l’amore supera ogni limite da raggiungere la dipendenza. L’amore, del quale non si riesce a fare a meno, può essere definito tale? Morire per amore vuol dire rinascere, imparare dagli errori del passato per crescere e vivere meglio il presente.

In questo brano l’amore è tossico, raffigurato come una giostra, dove si alternano continuamente momenti di estrema euforia a lacrime di dolore. L’unico modo di salvarsi da questo luna park è mettere fine alla storia, essere consapevoli. Così anche nell’arte, una morte precede sempre una grande rinascita.