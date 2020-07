E’ uscito il nuovo singolo di Alessio Bernabei Trinidad, un atteso ritorno che coincide con l’avvio di una nuova fase artistica.

Sono, infatti, passati due anni dalla pubblicazione dei singoli Ti Ricordi di Me? e Messi e Ronaldo, contenuti nell’album Senza Filtri, che vide la luce il 7 settembre 2018.

Trinidad è un brano, prodotto da Lapo Consortini e Mario Fanizzi, dal sapore estivo, ma che nasconde una vena malinconica. Porta la firma dello stesso Alessio Bernabei e di Raige, Emanuele Lovito e Mario Fanizzi.

Così Alessio racconta così la nascita di Trinidad:

“Questa canzone è nata durante la quarantena, ci piaceva immaginare momenti di vita normale, in quel momento era tutto così surreale che sembrava un film e per non cedere, a volte, bisogna aggrapparsi all’immaginazione, per me è stata una valvola di sfogo. Trinidad è anche un nome di donna oltre ad essere un paradiso terrestre. Nonostante Trinidad (l’isola) si trovi nei Caraibi, grazie a delle strane correnti è risparmiata dagli uragani e puoi viverla ogni periodo dell’anno così come l’amore, non ha stagione.

Ci piaceva molto questo paragone! Trinidad segna un nuovo inizio, questa è la canzone che mi rappresenta in questo preciso momento.

Sono felice e ho voglia di normalità.

Basta piangersi addosso!”

L’artista ha firmato il singolo d’esordio di Pierozzi, il chitarrista dei Dear Jack, il suo vecchio gruppo al quale è rimasto legato. Nelle scorse settimane ha pubblicato un video in cui interpretava i brani della band seconda classificata ad Amici 2014 (ne abbiamo parlato Qui).

ALESSIO BERNABEI TRINIDAD – IL TESTO

Testo e musica di: Alex Andrea Vella, Emanuele Lovito, Mario Fanizzi, Alessio Bernabei

Edizioni: Warner Chappell Music

C’è una brezza che soffia l’hotel

il vento che si fa strumento e che romperà il silenzio

è più forte anche di me e di te

fa cadere tutto ciò che ho detto

come stelle a San Lorenzo

La macchina che va quasi fosse lei a guidare

scorre la città dietro ad un tramonto

se fosse l’ultima

l’ultima canzone al mondo

l’ultima notte al tuo fianco io e tu

Bellissima

il cielo azzurro e il mare che incontra un’isola

una chitarra suona

Trinidad

e sarà, sarà quel che sarà

ma la notte non lo sa ancora

Trinidad

Noi con la musica alta e il dj

scusami cosa mi hai chiesto

se non gridi non ti sento

poi

i tuoi occhi che incrociano i miei

e in questo preciso momento

ti bacio e non ci penso

tu sorridi un po’

dentro al tuo vestito bianco

balli e io non so se restare fermo

se fosse l’ultima

l’ultima canzone al mondo

l’ultima notte al tuo fianco io e tu

Bellissima

il cielo azzurro e il mare che incontra un’isola

una chitarra suona

Trinidad

e sarà, sarà quel che sarà

ma la notte non lo sa ancora

Trinidad

Trinidad

la notte non lo sa

la notte non la sa

che c’è

Trinidad

la notte non la sa

cosa succederà

tra me e te

Bellissima

il cielo azzurro e il mare che incontra un’isola

una chitarra suona

Trinidad

e sarà, sarà quel che sarà

ma la notte non lo sa ancora