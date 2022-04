Luca Jurman si scaglia contro Amici: "Mettere barre su brani storici deturpa il significato delle canzoni...". E ha ragione...

Per diversi anni, cinque per l’esattezza (dal 2007 al 2011) Luca Jurman è stato Professore di canto ad Amici di Maria De Filippi e in molti si ricordano di lui per gli scontri con Grazia Di Michele e per i confronti, sempre a suo favore nei risultati, nel portare avanti dei talenti come Marco Carta e Alessandra Amoroso. Ora il cantante, coach e vocalist ha deciso di dire la propria sulle proprie pagine social sulla piega che ha preso il programma criticandolo aspramente.

Partiamo subito con una considerazione. Le critiche di Luca Jurman sono rivolte all’utilizzo di barre inedite scritte dai ragazzi su pezzi molto noti, spesso storici, della musica italiana e ci trovano pienamente d’accordo con lui.

Un conto è avere una penna affilata e acculturata come quella di Anastasio, già vincitore di X Factor che, al di là dei numeri raccolti in seguito a livello discografico, ha saputo scrivere delle barre intense e coerenti su capolavori come Generale di Francesco De Gregori, o C’è tempo di Ivano Fossati. Un conto è essere Albe o LDA, decisamente ancora troppo giovani e, sopratutto immaturi nella scrittura, e aggiungere su brani storici delle vere e proprie banalità, spesso retoriche e con una strizzata d’occhio a temi caldi.

Ma cosa ha scritto per la precisione Jurman? Andiamo a leggerlo insieme… clicca in basso su continua.