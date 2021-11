AMICI DI MARIA DE FILIPPI: il riassunto della settima puntata in onda domenica 31 ottobre. Nek giudice della settimana

Amici di Maria De Filippi riassunto della settima puntata in onda domenica 31 ottobre 2021.

La conduttrice fa partire subito i ragazzi con alcune delle esibizioni che nella precedente puntata non sono andate in onda. E si parte con LDA.

Per dimostrare che Anna Pettinelli si sbaglia a definirlo un Gigi D’Alessio 3.0 Rudy Zerbi fa cantare un brano proprio del brano del padre, Gigi D’Alessio, a Luca. Il brano, completamente rieditato è L’amore che non c’è.

Per la Pettinelli è un’esibizione Kamikaze in quanto secondo lei Luca si deve distaccare dal modello del padre. LDA non è d’accordo, per lui è il modo per dimostrare quanto lui e Gigi sono diversi.

L’allievo della Cuccarini, Alex, si cimenta con una prova d’interpretazione su tre pezzi in quanto secondo Rudy è statico e guarda sempre al cielo mentre canta. I brani sono di Roberto Murolo, Lucio Battisti e Jovanotti. Maglia confermata.

Christian ha ricevuto questa settimana ha ricevuto una busta rossa da Veronica Peparini. Per lei lui ha un buon potenziale ma non si sta impegnando. Per lui non è ne carne ne pesce. La sfida è con Daniele, ballerino secondo lei più consapevole. A giudicare la sfida sarà Garrison.

Ballano su Hurts di Emeli Sandé. Christian riesce a vincere e confermare la maglia.

Amici di maria de filippi riassunto chi è il più del reame

Momento leggero. Maria mostra un filmato di tutti i ragazzi della casa, ad accesso di Guido e Tommaso, alle prese con gli specchi della casa per controllare il proprio fisico. Il pubblico dovrà quindi scegliere chi è il più bello del reame.

Uno di loro vincerà il premio “bello e impossibile”. Al terzo posto si classifica LDA. Secondo posto per Alex. Primo classificato il ballerino Mattia.

LA SFIDA DI TOMMASO

Tommaso dopo essere arrivato ultimo nella gara delle cover di Ermal Meta ed avere affrontato una sfida, deve farne un’altre essendo arrivato ultimo anche in quella degli inediti giudicata da Giorgia.

Lo sfidante è Thomas e la sfida è su due inediti: Catene per Tommaso, Dentro ai ricordi per Thomas. Supera la sfida Tommaso che conferma così la sua presenza nella scuola.

Amici di maria de filippi Riassunto la sfida di Mattia

Si passa al ballerino Mattia. Nelle ultime settimane ci sono state delle classifiche anche per i ballerini. In quella di improvvisazione giudicata da Emanuel Lo e in quella di memoria e stile giudicata e Anbeta il ragazzo è arrivato sempre ultimo.

Per questo il suo insegnate, Raimondo Todaro, ha preso una decisione sul suo allievo: vorrebbe che le sue colleghe lo sottoponessero ad una sfida immediata.

La sfidante, scelta dalla produzione, si chiama Eleonora. Giudica la sfida è Nancy Berti, giudice internazionale di danza latino americana.

Mattia inizia con un passo a due con Francesca, Eleonora un passo a due con Umberto. Il ragazzo vince e riconferma la maglia.

LA SFIDA dei cantanti GIUDICATA da Nek

Questa settimana la produzione ha portato ai cantanti 22 canzoni chiedendo loro di scegliere quella che maggiormente li rappresentava. I ragazzi erano liberi di scriverci una strofa ma non solo, dovevano anche scrivere qualche riga per spiegare cosa è per loro l’amore.

La gara di queste cover viene giudicata da Nek. L’ultimo classificato andrà in sfida.

Il primo ad esibirsi è LDA che ha scelto Sempre per sempre di Francesco De Gregori. Per Alex il brano è Chissà se lo sai di Lucio Dalla e supera LDA.

Terzo cantante in gara è Albe con Il cielo nella stanza di Salmo. Tommaso invece ha scelto un brano di Lady Gaga e a deve cantare con la sua fidanzatina in collegamento video. Alex resta in testa nella classifica provvisoria.

Luigi, che ne suoi concerti inseriva sempre Almeno stavolta di Nek, canta Per due che come noi di Brunori Sas.

La scelta di Rea è un brano di Tracy Chapman. La ragazza supera Luigi e Alex e passa in testa.

Simone ha scelto Fiori di Chernobyl di Mr. Rain. Segue Nicol con un brano, One degli U2, che racconta molto di lei e delle consapevolezza maturata che questa è la sua unica vita. .

Ale canta Questa nostra stupida canzone d’amore di Tommaso Paradiso.

Ecco la classifica finale:

Rea Luigi Alex Albe Tommaso Simone Lda Nicol Ale

Entra Sissi, 22enne che canta un suo brano, Come, come. La commissione ritiene che la ragazza sia un talento, saranno i professori a dover scegliere se può entrare nella scuola. La ragazza piace a tutti e tre i professori… in settimana parlerà con tutti e tre e sceglierà con chi lavorare.

LA SFIDA DI GUIDO

A mandare in sfida il ragazzo è stata Veronica che si è scontrata sulla scelta delle coreografie da eseguire con Alessandra Celentano (vedi qui).

I ragazzi devono ballare entrambi su due coreografie create dalle due insegnanti, coreografie fatte appositamente per mettere in difficoltà l’altro. Il giudice Garrison sceglie Guido che così rimane nella scuola mentre Alessio non conquista l’ingresso.

Continuano le esibizioni ed è la volta di Serena che, subito dopo, viene attaccata nuovamente da Alessandra Celentano che la giudica “grossa”.

Dario si esibisce in un assolo per la prova aggiuntiva di TIM insieme a Giulia, vincitrice della scorsa edizione del programma.

Tocca a Luigi che viene collegato con Michele Canova che ha lavorato al suo inedito, Muro.

Chiude la puntata Michele Bravi che presenta dal vivo il suo nuovo inedito, Cronaca di un tempo incerto.