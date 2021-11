Amici 21 nuovo inedito per Tommaso... testo e significato di "Catene"

Tommaso Catene testo e significato del secondo inedito presentato dal ragazzo ne corso di Amici di Maria De Filippi.

Dopo aver pubblicato Solo per paura, brano che gli ha consentito l’accesso nella scuola, le settimane nella scuola per il giovane artista non sono state facili.

Il ragazzo infatti è arrivato ultimo sia nella gara delle cover giudicata da Ermal Meta che in quella degli inediti che ha visto Giorgia nello speciale ruolo di giudice. Questo ha costretto Tommaso ad affrontare per due sfide dirette, con conseguente rischio di eliminazione, in due settimane.

Tommaso Catene testo e Significato

In quella di domenica 31 ottobre il ragazzo ha presentato un nuovo inedito intitolato Catene. Una canzone d’amore che parla dell’impossibilità di capacitarsi che un rapporto che sembrava avesse le basi per durare nel tempo si è andato a sgretolare fino a scomparire.

Qui a seguire il testo.

Ed è passata soltanto una settimana

mi sembra che sia un incubo e non la realtà

hai sbattuto la porta dove sei entrata

mi lascio coccolare dalla vasca ma

quel bacio non pensavo fosse l’ultimo

prima che questo mondo impazzisse con me

prima che la realtà diventasse quattro mura e una porta

che ricordano quello che ho perso

ora che, che ti cerco dentro i fondi del caffè

sono qua che mi chiedo “è vivere questo?”

E mi ricorderò come fosse ieri

credevo non avesse fine

fra di noi una cosa sola

fra di noi una notte ancora

pensavo a noi cresciuti insieme

aver spezzato le catene tra di noi

una cosa sola

fra di noi una notte ancora