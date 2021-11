Amici 21: Sissi porta l’R’n’b ad Amici e conquista un banco con l’inedito “Come come”. La sua storia da X Factor al contratto con Sugar

Amici di Maria De Filippi Sissi chi è la nuova allieva del programma e il testo di Come come, il brano che ha permesso alla ragazza di conquistare un banco nella scuola di Canale 5 domenica 31 ottobre.

AMICI di Maria De Filippi Sissi la storia

Il vero nome di Sissi è Silvia Cesana (proprio come Tommaso ma non vi è nessuna parentela tra i due). La ragazza è nata ad Erba, in provincia di Como, nel 1999.

Tra i suoi punti di riferimento Amy Winehouse che si è anche tatuata.

La ragazza nel 2019 ha firmato in contratto discografico con la Sugar Music con cui ha pubblicato nel 2020 i singoli Sento, Per farti paura e Versus.

Sempre nel 2019 ha tentato di entrare a X Factor arrivando fino agli Home visit dove però non venne scelto da Sfera Ebbasta.

Sissi Come come testo

Ad Amici 21 è entrata grazie al consenso di tutti i professori di canto presentando l’inedito Come come.

Dimmi come, come

come faccio a non pensare a te per ore pre

non sei qui e mi fai impazzire

piango per ore, ore

quando piove

io ti ho dato tutto il cuore

ma tu lo hai lasciato altrove

L’amore non è niente di che

lo senti quando ti lascia a pezzi

e adesso tu che cosa ti aspetti, nuvole, baci, confetti

uno starti dietro

è uno spreco di energie

due perché hai confuso le sue scarpe con le mie

tu mi fai odiare le cose che amavo di te

litighiamo notte e giorno fino a che non mi brucia la gola

fa male anche se

non serve a niente

Dimmi come, come

come faccio a non pensare a te per ore pre

tu sei qui e mi fai impazzire

piango come come

quando piove

io ti ho dato tutto il cuore

ma tu lo hai lasciato altrove

Come, come

come faccio a non pensare a te per ore, ore

non sei qui e mi fai impazzire

piango come quando piove

t’ho dato tutto il cuore ma tu lo hai lasciato altrove