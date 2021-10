Michele Bravi: il progetto “La Geografia del buio” si chiude con un cortometraggio e un singolo,”Cronaca di un tempo incerto”

Si chiude il cerchio del progetto La geografia del buio. L’era discografica legata al più sofferto fra i progetti musicali di Michele Bravi si conclude con Cronaca di un tempo incerto, un prgetto artistico “dove la parentesi musicale abbraccia la forma del cortometraggio cinematografico”.

Con la regia di Nicola Sorcinelli e la gentile partecipazione di Sergio Albelli, lo shortmovie verrà presentato in anteprima nazionale al Festival del Cinema di Roma nella sezione “Alice nella città” Venerdì 22 Ottobre.

La canzone Cronaca di un tempo incerto sarà disponibile su tutti i digital store e piattaforme streaming a partire dalla mezzanotte di venerdì 22 ottobre. Da lunedì 25 ottobre (ore 14.00) il corto relativo sarà disponibile su YouTube.

Michele Bravi spiega il significato di Cronaca di un tempo incerto

A chiusura di un disco che ha definito il mio percorso musicale degli ultimi anni, “Cronaca di un tempo incerto” è la narrazione desolata di un mondo sul margine estremo dell’indeterminatezza. Il percorso nel buio si chiude con il tentativo ultimo di cercare e portare in salvo dall’oscurità qualcosa che non si sia scheggiato, che sia rimasto intero.

Michele Bravi, in occasione delle interviste rilasciate per La Geografia del Buio, aveva raccontato di come l’oscurità in cui si è ritrovato a vivere, di fatto, non abbia uscita. La stanza del dolore è una casa senza finestre, dove l’artista può soltanto provare ad orientarsi, per cercare di convivere con la sofferenza attraverso l’imprescindibile strumento della musica, con cui è tornato a comunicare dopo quasi due anni di silenzio assoluto.

Il vinile autografato a tiratura limitata de “La geografia del buio (Extended Version)” che include il brano è già pre-ordinabile ed è in uscita il 12 Novembre.





In attesa di vedere il cortometraggio, qui sotto trovate un’anteprima, con Michele Bravi come protagonista.