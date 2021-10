Amici di Maria De Filippi: il riassunto della quarta settimana, dal 12 al 15 ottobre: Inder fuori dal programma

Amici 21 riassunto del pomeridiano nella settimana dal 12 al 15 ottobre.

Dopo che la puntata di lunedì è stata praticamente monopolizzata dalla “questione” Flaza (vedi qui) si continua nel pomeridiano settimanale con le sfide, conseguenza del provvedimento disciplinare. Ed è la volta del secondo ballerino, Christian, anch’esso del team di Raimondo Todaro.

Lo sfidante è Angelo. I due ragazzi si affrontano sullo stesso brano, Portami a ballare di Luca Barbarossa. Per i professori di ballo vince la sfida Christian che rimane quindi nella scuola.

Si passa all’esibizione di Albe che canterà il suo inedito, Millevoci (qui testo e audio), davanti alle Radio. Per la precisione davanti a Daniela Cappelletti di Radio Italia e Massimiliano Montefusco per Rds.

Montefusco consiglia al ragazzo di focalizzarsi Di più sulla sua identità e gli comunica che il pezzo funziona e che quindi verrà trasmesso su Rds Next. Anche per la Cappelletti il brano è strutturato bene e quindi venerdì, tra le 18 e le 20, passerà su Radio Italia. Poi si vedrà se entrerà in rotazione… maglia confermata.

Altro componente della squadra di Anna Pettinelli è Elisabetta che canta Pensare male dei The Kolors con Elodie. Per la maestra la ragazza non ha reso appieno sul pezzo, non ha avuto abbastanza determinazione. Conserva comunque la maglia.

La Cuccarini rimane dubbiosa, per lei la ragazza ha tanta tecnica ma non emoziona. Lorella decide di metterla sfida la prossima settimana con la 18enne Alessandra, individuata dalla Cuccarini durante le audizioni. La nuova possibile concorrente canta l’inedito Due minuti.

Amici riassunto: la busta dell’espulsione

Arriva una busta e tutti i ragazzi si radunano. A scrivere è Anna Pettinelli:

Caro Inder, inutile dirti quanto mi hai deluso, quanto io mi sia sentita presa in giro dal tuo atteggiamento. Inutile il nostro confronto di pochi giorni fa nel quale tu, col capo sparso di cenere, chiedevi scusa. Un’inutile finta visto il comportamento delle ore successive. Anche il tuo rendimento è stato molto deludente negli ultimi sette giorni poiché per il brano assegnato ti sei speso il minimo indispensabile. La produzione ti ha fornito la base di “Head and Heart”, tu hai aggiunto qualche voce e tre parole in italiano che di certo non si possono considerare barre. E questo è stato tutto il tuo impegno. Certo avevi da parlare al telefono, arrivare in ritardo alle lezioni, oziare pigramente sul letto, tutte cose molto più importanti che fare musica. Ed è proprio per questo tuo evidente disinteresse nella grande occasione che ti è stata data che non mi sento più di rappresentarti come prof. Da questo momento sei libero di tornare a casa con il rimpianto di non aver capito questa grande opportunità. Saluta i tuoi amici che rimangono nella casa. Sono questi i tuoi ultimi momenti a meno che uno degli altri prof. non si interessato a te e ti prenda nella sua squadra. Ti auguro comunque in bocca al lupo e che tu possa ascoltare la tua strada per far ascoltare la tua musica.

Inder è d’accordo sulla delusione della prof. ma non sul fatto che non ha lavorato sul pezzo assegnato. Il ragazzo prepara la valigia e saluta i compagni consigliandoli di non fare i suoi stessi errori.