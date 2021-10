Amici 21: Alessandra, chitarra alla mano, presenta il suo inedito, “Due minuti” (TESTO e AUDIO)

Amici 21 Alessandra Due minuti testo e audio dell’inedito con cui la ragazza cerca di entrare nella scuola di Amici sfidando, su scelta di Lorella Cuccarini, un’altra allieva.

Durante la puntata andata in onda martedì 12 ottobre Anna Pettinelli assiste all’esibizione della sua alunna, la cantante Elisabetta. La ragazza canta Pensare male dei The Kolors con Elodie ma non riesce a convincere la maestra che non ha visto la giusta determinazione in lei. Ciò nonostante le restituisce maglia e banco.

A sorpresa interviene la Cuccarini. La showgirl continua a rimanere dubbiosa in quanto per lei la ragazza è talentuosa, ha una bellissima voce ed è dotata di tanta tecnica ma non riesce ad emozionare, elemento fondamentale per un’interprete.

Per questo Lorella decide di metterla sfida la prossima settimana. Contro di lei c’è la 18enne Alessandra, individuata dalla Cuccarini durante le audizioni. La nuova possibile concorrente canta accompagnandosi con la chitarra l’inedito da lei scritto, Due minuti.

Amici 21 alessandra Due minuti testo e video

Quando ti ho vicino mi sembri un vulcano

mi cogli di sorpresa mi prendi la mano

mi aiuti a scegliere la casa per Milano

è ancora troppo presto, non si sa mai

no, appuntamento fisso giù da me alle nove

e dove andiamo, lascia fare il tuo navigatore

anche stasera ho messo quelle storie

che ti fanno ingelosire tanto

e quanto mi piace guardarti mentre ti incazzi

tanto lo sappiamo entrambi

duri solo due minuti

non lo so

Che cosa resterà delle mie canzoni

scritte per bagnarmi delle tue attenzioni

e se ti ho dato troppo spazio

forse ti ho regalato un pianto

ma non abbiamo un piano per salvarci completamente

Cosa resterà delle mie canzoni

scritte per bagnarmi delle tue attenzioni

forse ho trovato quello spazio

forse domani non sopporto

vado a cercare un piano

per salvarmi completamente