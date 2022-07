Le copie vendute dagli album italiani nel 2022: solo due dischi superano le 100.000 copie. I dischi di Amici non decollano nonostante i numerosi instore

Album copie vendute 2022. Nei giorni scorsi siamo venuti a conoscenza tramite i dati di FIMI/GfK delle classifiche degli album, singoli e vinili più venduti nel primo semestre del 2022. Non solo, All Music Italia vi ha anche svelato gli autori più certificati qui e, lunedì, vi sveleremo gli artisti più certificati, sommando album e singole, del primo semestre 2022. Ma le copie, quante copie approssimativamente sono state vendute dagli album nel 2022?

Andiamo a scoprirlo insieme e, nel farlo, vi informiamo che la metà degli album che hanno superato le 25.000 copie necessari per una certificazione nel 2022 sono quasi per la metà dischi usciti nel 2021 e, uno, addirittura nel 2020.

Album copie vendute 2022

Partiamo con i dischi che, nel solo 2022, hanno superato il traguardo del disco di platino (50.000 copie) o multiplatino.

Ad oggi sono solo due gli album ad aver superato le 100.000 copie, pari quindi al doppio disco di platino. Parliamo di due dischi usciti nel 2021, Taxi driver di Rkomi e Blu celeste di Blanco. Ovviamente nell’indicare le 100.000 copie unità intendiamo solo quelle di quest’anno. Nel totale Blanco ha superato abbondantemente il quinto platino e Rkomi è ormai prossimo al sesto.

Disco di platino per le oltre 50.000 unità, ma diretti verso la certificazione doppio disco di platino troviamo Lazza con Sirio e, sempre tra i dischi usciti nel 2021, Noi, loro, gli altri di Marracash (quest’ultimo nel totale vicino al quarto disco di platino).

Hanno conquistato il disco di platino con ampio margine anche X2, album d’esordio di Sick Luke, Caos di Fabri Fibra e Il giorno in cui ho smesso di pensare di Irama.

Disco di platino già portato a casa anche per Virus di Noyz Narcos e Salvatore di Paky.

In totale quindi sono ad oggi sono nove gli album che hanno conquistato almeno un disco di platino nel 2022.

Tra le 25.000 e le 49.000 copie/unità portate a casa nel 2022, quindi sopra la soglia dell’oro (oltre 25.000) troviamo invece diversi album usciti nel 2021: Teatro D’Ira Vol. I dei Måneskin, GVESUVS di Guè, Materia (terra) di Marco Mengoni, Solo di Ultimo, Disumano di Fedez, Flop di Salmo e Siamo qui di Vasco Rossi.

A loro si aggiungono quattro album del 2022, Ritorno al Futuro/Back to the future di Elisa, Dove volano le aquile di Luchè, Cadere volare di Sangiovanni, La ragazza del futuro di Cesare Cremonini ed Eclissi di Gemitaiz. Un totale di dodici album che hanno superato la certificazione disco d’oro (di cui solo quattro nel 2022) che salgono a 13 grazie allo straordinario risultato di Ahia! dei Pinguini Tattici Nucleari. Il disco, uscito a novembre 2020, continua a macinare copie come il precedente Fuori dall’Hype.

In totale quindi nel primo semestre 2022 abbiamo 22 dischi italiani che hanno superato la soglia per una certificazione (oltre 25.000 copie/unità) di cui due doppio platino, sette platino e 13 oro. Di questi 22 la metà esatta, 11 sono usciti nel 2022.

E dopo? Vicinissimi al traguardo di un oro nel 2022 sono l’album omonimo di Madame (2021), Sangiovanni di Sangiovanni (2021) e Persona di Marracash (2020) mentre tra i dischi del 2022 punta passo passo al disco d’oro Specchio di Ariete.

E i dischi di Amici 21, vi starete chiedendo? Per ora nonostante gli instore malino. Luigi Strangis è vicino alle 20.000 copie, Alex attorno alle 15.000 e LDA sopra le 10.000. Numeri un po’ lontani dal disco d’oro, almeno per quest’ultimi due.