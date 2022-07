La Top 100 dei singoli più venduti in Italia nel primo semestre 2022: Blanco con 8 brani in Top 100… Sanremo 2022 è un successo senza precedenti!

Classifica singoli 1° semestre 2022 vendite/streaming. E dopo quella degli album ecco la classifica dei singoli più venduti, o meglio streammati, in Italia nel primo semestre dell’anno.

Grande soddisfazione anche qui per la musica italiana. Le prime 18 posizioni infatti sono occupate tutte da brani italiani. Il successo di Sanremo 2022 è determinato dal fatto che il podio è interamente occupato da brani del Festival. Non solo, i brani del terzo Sanremo di Amadeus in Top 10 sono addirittura più del 50%… ben sei (lo scorso anno erano 5).

La musica italiana vince con 76 singoli contro 24 della musica internazionale. Un traguardo non da poco in una classifica, quella delle canzoni, dominata fino a qualche dalla musica estera. Solo 15, tra duetti, singole e duo, le donne in classifica. Le uniche a farcela da soliste sono Elisa, Emma e Noemi.

Per cominciare quindi andiamo a scoprire la Top 10. In grassetto i brani del Festival:

1) Mahmood & Blanco – Brividi

2) Sangiovanni – Farfalle

3) Dargen D’Amico – Dove Si Balla

4) La Rappresentante Di Lista – Ciao Ciao

5) Rkomi & Elodie – La Coda Del Diavolo

6) Rhove – Shakerando

7) Irama – Ovunque Sarai

8) Blanco – Finché Non Mi Seppelliscono

9) Tananai – Baby Goddamn

10) Rkomi – Insuperabile

