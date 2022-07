Classifica FIMI degli album più venduto nel primo semestre 2022: Rkomi ancora primo davanti a Blanco e Lazza. Non benissimo i dischi di Amici 21

Classifica vendita album 1° semestre 2022. La prima parte di questo 2022 di ripartenza, quella che va da gennaio a giugno, si è chiusa e con essa, dopo la nostra classifica degli autori più certificati arrivano le classifiche di vendita FIMI relative al primo semestre di questo anno. Come sempre le trovate oggi in tre articoli separati, album, singoli e vinili, su All Music Italia.

Cominciamo con gli album…

La Top 10 è equamente divisa tra dischi usciti quest’anno e dischi usciti nel 2021 con due di questi ultimi nelle prime posizioni.

Partiamo di Rkomi, artista che con il suo TAXI DRIVER, dopo aver conquistato il titolo di album più venduto del 2021, conferma il risultato nel primo semestre 2022 grazie alla partecipazione al Festival di Sanremo con Insuperabile e alla ristampa con brani inediti dell’album.

Al secondo posto sale Blanco con il suo album di debutto, Blu celeste. Nonostante l’artista non abbiamo inserito il brano vincitore di Sanremo 2022, Brividi con Mahmood, nella tracklist digitale dell’album, ne abbia dato alle stampe un repack dello stesso, Blu celeste ha continuato e vendere conquistano questo secondo posto con ormai non troppe poche copie di distacco da Rkomi.

Chiude il podio un disco uscito quest’anno. Parliamo di Sirio di Lazza, uscito il 7 aprile del 2022, disco che ad oggi vanta il record (8 non consecutive) di presenze al primo posto della classifica album FIMI.

Clicca in basso su continua per la Top 100 completa e la nostra analisi.