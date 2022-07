Certificazioni FIMI: la classifica degli autori più certificati del I° semestre 2022: dominano i Producer da Zef a Michelangelo

Certificazioni FIMI Autori, i più certificati del primo semestre 2022.

Quali sono gli autori più premiati con dischi d’oro, di platino e di diamante dalla FIMI nel I° semestre 2022?

Non illudiamoci: nessuno ha preso il disco di diamante. Così ci togliamo il pensiero.

Arrivare a stilare la classifica è un’attività piuttosto laboriosa perché, oltre a utilizzare diverse fonti dati (sito FIMI e riconoscimenti di Spotify), bisogna elaborarli per dare loro un senso.

Vi spieghiamo come abbiamo fatto.

CLASSIFICA AUTORI italiani – NOTA METODOLOGICA

Innanzitutto abbiamo inserito in un data base tutte le Certificazioni FIMI delle prime 26 settimane del 2022, ovvero quella che va dal 27 giugno al 3 luglio.

Per ogni brano, abbiamo abbinato i relativi autori (riconoscimenti di Spotify) e stilato una classifica con la certificazione più alta ricevuta nel semestre.

Mi spiego, se l’autore Oriana Meo (non fate fatica a cercarmi, uso il mio nome per non fare torto a nessuno, ma non sono un autore) ha ricevuto un oro e un platino, considero solo il platino, perché l’oro si ottiene per le oltre 50.000 copie certificate, mentre il platino per le 100.000. Quindi, se ne ho vendute 100.000 è implicito che ne abbia vendute anche più di 50.000.

Dopo questo, che si ottiene con due tabelle pivot, alcuni concatena e un numero indefinito di cerca.vert, si ottiene una prima classifica che, però, non è precisa perché sporca dei dati ante 2022.

Cosa significa? Che se la nostra solita autrice Oriana Meo avesse ottenuto il suo platino nel 2022, ma con una canzone che l’oro l’aveva ottenuto nel 2021, le vendite 2022 vanno pulite di quelle che, certamente, ha fatto l’anno prima. Quindi bisogna fare platino 2022 sottratto oro 2021.

E così ecco la tabella “sottrazioni” per ogni brano, da abbinare ad ogni autore e la pivot che somma le sottrazioni di ogni autore.

Ma visto che a qualcuno delle alte sfere piace complicarci la vita, le certificazioni del 2022 sono diverse da quelle del 2021.

Ma basta tediare con numeri e tabelle, passiamo a ciò che conta: quali sono stati gli autori più certificati del I° semestre 2022?

Le copie vendute si riferiscono alla sommatoria delle certificazioni ottenute per ciascun brano di cui il singolo è autore. Non vengono considerati gli interpreti che sono anche autori del loro pezzo.

Ah, piccolo spoiler, purtroppo nella Top 19 che abbiamo stilato, dalle 200.000 copie certificate in su, non c’è nessuna donna. Nemmeno la hitmaker Federica Abbate (che ritroveremo sicuramente a fine anno vista la quantità di singoli estivi che ha co-firmato).

