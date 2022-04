Lazza: guida all’ascolto delle 17 canzoni contenute nel nuovo album, “SIRIO”

Lazza SIRIO canzoni sotto la lente d’ingrandimento per conoscere meglio il nuovo progetto discografico del rapper.

8 aprile 2022 arriva sotto la direzione di Low Kidd e Drillionaire, SIRIO, il nuovo disco di Lazza. Un progetto di cui vi abbiamo parlato in questo articolo, dalla natura stessa dell’album alle date instore, e che si pregia di collaborazioni nazionali ed internazionali di altissimo livello.

Sfera Ebbasta si alterna al rapper in Piove, che già si preannuncia una hit da club; Noyz Narcos è il compagno perfetto per infilare una serie di rime nude e crude in Topboy; Geolier colora con il suo tocco inconfondibile Nessuno; Tory Lanez, rapper canadese dallo stile controverso e spiazzante, raggiunge Lazza per il travolgente special di Bugia, mentre in Puto la superstar mondiale French Montana si alterna con Lazza alle barre, in uno scambio dai bassi possenti incorniciati da una tromba squillante.

Andiamo quindi a scoprire insieme tutti i dettagli sulle 17 canzoni che compongono la tracklist di SIRIO. Clicca in basso su continua.