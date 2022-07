Classifica dei vinili più venduti in Italia nel primo semestre 2022: Noyz Narcos primo davanti a Harry Styles e Fabri Fibra

Classifica di vendita vinili 1° semestre 2022. E dopo le classifiche relative agli album e ai singoli è la volta del mondo dei 33 giri.

La classifica dei vinili continua ad essere ben equilibrata tra musica italiana (11 su 20) e musica internazionale (9 album in Top 20). Come sempre resta ricca di album, sopratutto internazionali, storici come The Dark Side of the moon dei Pink Floyd (in classifica sin dal ritorno della classifica vinili in Italia).

A dominare però è un rapper con il suo ultimo album. Parliamo di Virus di Noys Narcos che precede le ultime uscite di Harry Styles e di Fabri Fibra. Ancopra presente, alla #6, il secondo classificato dello scorso anno: Noi, loro, gli altri di Marracash.

Scopriamo insieme la Top 20.

Classifica di vendita vinili 1° semestre 2022

1) Noyz Narcos – Virus

2) Harry Styles – Harry’S House

3) Fabri Fibra – CaosNarco

4) Maneskin – Teatro D’Ira – Vol. I

5) Pink Floyd – The Dark Side Of The Moon

6) Marracash – Noi, Loro, Gli Altri

7) Cesare Cremonini – La Ragazza Del Futuro

8) Blanco – Blu Celeste

9) Lazza – Sirio

10) Red Hot Chili Peppers – Unlimited Love

11) Elisa – Ritorno Al Futuro/Back To The Future

12) Red Hot Chili Peppers – Californication

13) Sick Luke – X2

14) Pink Floyd – The Wall

15) Gemitaiz – Eclissi

16) Arctic Monkeys – Am

17) Harry Styles – Harry Styles

18) Queen – Greatest Hits I

19) Caparezza – Exuvia

20) Paky – Salvatore