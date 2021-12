Noyz Narcos torna a gennaio con “Virus”. Ecco tutte le versione già in pre-order

Ci siamo, dopo l’annuncio sibillino arrivato a mezzo social nei giorni scorsi Noyz Narcos ha finalmente svelato la data di uscita del suo nuovo album, Virus.

Il rapper presentato così il nuovo progetto nel video teaser pubblicato…

La mia musica è sempre stata una piaga per il sistema, come un virus, che nel tempo ha continuato a mutare per diventare più forte dell’organismo che ha scelto di abitare. La roba nuova in arrivo è una minaccia per chiunque la ascolti. Ma soprattutto per me.

La genesi di questo nuovo album è in parte raccontata anche nel documentario Dope Boys Alphabet per la regia di Marco Proserpio, già disponibile sul LIVENow.

Questo lungometraggio ripercorre tutta la carriera dell’artista, dai suoi esordi nel writing fino alle registrazioni di Virus…

Mesi fa, durante l’ennesimo trasloco, mi sono ritrovato per le mani una scatola di scarpe piena di videocassette MiniDV. Ognuna conteneva ricordi sparsi di recording session, concerti, viaggi, vita, backstage, situazioni pazze dal 2006 in poi.r Ho recuperato altro materiale e numerose riprese in giro da amici, fino ad arrivare a ritroso a fine anni ’90. Ne ho parlato con un amico regista, Marco Proserpio, e ne abbiamo fatto un docu-film: dentro c’è il mio intero percorso.

NOYZ NARCOS VIRUS

Il nuovo album uscirà il 14 gennaio 2022 per Thaurus / Believe ed è già disponibile in pre-save in diversi formati:

VERSIONE VINILE (contiene Intro & Bonus Track)

Doppio Vinile Bianco

Doppio Vinile “Acid” autografato (in esclusiva Amazon)

VERSIONE CD (contiene Intro)

CD

CD in edizione limitata “Blister”

CD autografato (in esclusiva Amazon)

oltre che, in edizione limitata, la VERSIONE MUSICASSETTA che contiene Intro & Bonus Track.













A seguire la copertina di Virus.

Foto:conceived and produced by @circustudios photo by @consiglio c_o @the.freaks.jpg