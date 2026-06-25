25 Giugno 2026
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25 Giugno 2026

Alberto Urso, Ubriachi di Malinconia: il nuovo singolo tra nostalgia e pop cinematografico

Dal 26 giugno il nuovo singolo del tenore messinese, scritto con Daniele Coro.

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Alberto Urso in un ritratto promozionale in penombra per il singolo Ubriachi di Malinconia
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Esce venerdì 26 giugno Ubriachi di Malinconia, il nuovo singolo di Alberto Urso, pubblicato da Urso Label e distribuito da ADA Music Italy. Un brano pop dal forte impatto emotivo, che arriva dopo la nuova fase aperta dal cantante con Come noi mai e la reinterpretazione di Non dirgli mai in duetto con Gigi D’Alessio.

Il significato di Ubriachi di Malinconia

Scritto da Alberto Urso e Daniele Coro, il brano unisce atmosfere malinconiche a un sound moderno e cinematografico. Racconta la nostalgia di un amore vissuto intensamente, tra ricordi indelebili, fragilità emotive e quelle notti che continuano a lasciare il segno anche quando tutto sembra finito.

La produzione alterna momenti intimi e raccolti a un ritornello ampio e immediato, con una narrazione sincera che mette al centro le emozioni e la capacità della musica di trasformare il dolore in memoria condivisa.

Con questa uscita, Alberto Urso conferma un’identità artistica, fatta di eleganza interpretativa e sensibilità contemporanea, continuando a esplorare nuove sfumature del pop italiano.

Verso il tour

L’uscita di Ubriachi di Malinconia anticipa una stagione ricca di appuntamenti dal vivo. A breve Alberto Urso sarà protagonista di un tour che lo porterà in tutta Italia, mentre proseguirà parallelamente il suo percorso internazionale, portando la sua musica anche oltreoceano. I dettagli con date e biglietti sono attesi nelle prossime settimane.

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