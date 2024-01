Amici 23, le anticipazioni della quindicesima puntata con Alberto Urso e Matteo Romano

Amici 23, le anticipazioni della quindicesima puntata del Pomeridiano.

Domenica 14 gennaio, alle ore 14.00, su Canale 5 andrà in onda la quindicesima puntata del Pomeridiano di Amici 23, con ospiti: Arisa, che giudicherà la gara di canto; Alberto Urso e Matteo Romano, che presenteranno i rispettivi nuovi singoli “Mille Domande” e “Assurdo”. Anbeta e Samantha Togni giudicheranno invece la gara di ballo, mentre Alessandra Tognolon avrà il compito di giudicare la gara di improvvisazione.

Se non volete rovinarvi la sorpresa sulle classifiche stilate durante la quindicesima puntata del Pomeridiano di Amici 23 NON cliccate su “continua” (ricordiamo che la puntata che andrà in onda domenica 14 gennaio è registrata).

LA SFIDA DI KUMO E GIOVANNI

Durante la settimana i ballerini hanno dovuto affrontare una sfida, giudicata dai prof di ballo e da Marcello Sacchetta. Nello specifico, a sfidarsi sono stati Giovanni, Kumo e Dustin, che ha vinto, mentre i primi due hanno dovuto indossare la felpa della sfida, che in puntata li ha visti confrontarsi rispettivamente con Giorgia e Alessandro, che hanno “battuto” guadagnandosi l’opportunità di continuare il proprio percorso all’interno della scuola.

AMICI 23: I NUOVI INEDITI