Matteo Romano si rituffa nell’introspezione per il nuovo singolo, “Assurdo”

Matteo Romano Assurdo testo e significato del nuovo singolo del giovane cantautore.

Dopo un’estate in compagnia di Luigi Strangis con il singolo “Tulipani blu“, brano a cui ha fatto seguito la prima collaborazioni internazionale di Matteo, quella con Cian Ducrot in “Part of me”, l’artista, reduce dalla partecipazione al Capodanno televisivo di Canale 5, torna con nuova musica.

Matteo Romano Assurdo significato del brano

Matteo Romano, da qualche tempo seguito dallo stesso Manager di Alessandra Amoroso (Giacomo Sabatino), lancia in radio e sulle piattaforme digitali venerdì 5 gennaio per Capitol Records/Universal Music, “Assurdo“.

Il brano viene descritto come un singolo che richiama in parte l’atmosfera intima e introspettiva dei suoi primissimi brani, per esempio la hit doppio disco di platino “Concedimi“, ma rafforzata e resa universale dalla maggiore consapevolezza artistica del cantante unita alla penna di Federica Abbate, coautrice del brano insieme allo stesso Matteo. La produzione è a cura di JVLI.

Ecco come ne parla il giovane artista:

“Avevo in testa da qualche tempo una melodia, che cantavo in treno, per casa, per strada, da solo al pianoforte. L’idea del brano è nata così, da questa musica che avevo in testa; o forse non è giusto dire che è nata perché semplicemente era lì.

Quando sono andato in studio con Federica Abbate e Jvli per trasformare quel ritornello che avevo in mente in una struttura più compiuta abbiamo capito che dovevamo raccontare qualcosa di mio, come da me veniva quella melodia“.

Matteo romano assurdo testo e audio

In arrivo venerdì 5 gennaio