Alberto Urso reinterpreta “Non dirgli mai” feat. Gigi D’Alessio

Dopo Come noi mai, Alberto Urso lancia il singolo Non dirgli mai. Si tratta della rivisitazione, intensa e personale, dello storico brano di Gigi D’Alessio. Il pezzo è disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 16 gennaio 2026.

Il singolo è un emozionante duetto tra Alberto Urso e lo stesso Gigi D’Alessio, interprete di Non dirgli mai. Il brano rappresenta un incontro artistico, nato da un’amicizia che da diversi anni lega il tenore siciliano e il cantautore napoletano. Per questo motivo, il progetto si riveste anche di un forte valore emotivo.

La collaborazione unisce due mondi musicali apparentemente diversi. La canzone, amatissima dal pubblico, acquista nuova vita in questa versione, mantenendo però intatta la sua anima. Ciò, grazie anche all’arrangiamento orchestrale che amplifica l’emozione.

Per Alberto Urso, Non dirgli mai è una canzone simbolo ed è anche una delle sue preferite. Inoltre, è capace di toccargli l’anima, rendendo vivi ricordi legati alla sua storia personale e artistica.

A proposito del brano, Alberto Urso racconta: “Questa collaborazione con Gigi D’Alessio nasce nel 2020, quando mi chiamò per propormi una nuova versione di Non dirgli mai. Era una versione speciale, riarrangiata da Adriano Pennino, e mi chiese di cantarla insieme. Per motivi di lavoro non riuscii a scendere a Napoli a registrare e il progetto si fermò, lasciandomi un grande rimorso”.

Il tenore rivela: “Dopo un po’ di tempo, sentivo il bisogno di fare uscire questo brano e Gigi, con grande generosità, mi ha ridato questa opportunità. In questi anni è cresciuta anche una bellissima amicizia, fatta di presenza e consigli preziosi. Gigi è un artista che stimo profondamente: un musicista, autore e interprete completo. Non dirgli mai è una canzone fondamentale per la sua carriera ed è anche una delle mie preferite. Quando ho sentito l’arrangiamento orchestrale me ne sono innamorato e non vedevo l’ora di cantarla con lui”.