Bulli Low Cost 2025: Roma accende i riflettori sulla lotta al bullismo con uno show corale organizzato da Bulli Stop

Sabato 31 maggio al Teatro Olimpico di Roma torna in scena uno degli appuntamenti più significativi nella lotta al bullismo e al cyberbullismo: Bulli Low Cost 2025, lo spettacolo firmato dal Centro Nazionale Contro il Bullismo – Bulli Stop, giunto quest’anno all’undicesima edizione in occasione della Giornata Nazionale Giovani Contro il Bullismo. Madrina dell’evento, che vedrà tra l’altro la partecipazione di Alberto Urso, Niveo e Tommaso Stanzani, Francesca Pascale e Sonia Bruganelli, Maria Grazia Cucinotta.

Oltre 250 giovani protagonisti: in scena anche ex vittime ed ex bulli

Con la conduzione di Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni, lo spettacolo vedrà protagonisti oltre 250 giovani artisti, tra cui anche ex vittime ed ex bulli, uniti da un messaggio comune: dire NO alla violenza e sì alla cultura del rispetto, della legalità e dell’integrazione. Ad aprire la serata sarà la Fanfara dei Carabinieri di Roma, diretta dal Maestro Luogotenente Carica Speciale Danilo Di Silvestro.

«Il bullismo deve essere smascherato ed impugnato in quanto atto di estrema gravità» – sottolinea la Professoressa Giovanna Pini, fondatrice e presidente di Bulli Stop. «Anche quest’anno i giovani del nostro Centro assicurano divertimento e risate. Un viaggio di fantasia tra finzione e realtà che vuole far sorridere, sognare ad occhi aperti e riflettere su un mondo dove niente è come sembra».

Lo spettacolo: Bulli Low Cost 2025, un volo tra emozioni e coscienza

La sinossi dello spettacolo ruota attorno a dieci adolescenti tra i 13 e i 17 anni, protagonisti di un viaggio aereo che li porterà a confrontarsi con le emozioni che rappresentano: Gioia, Tristezza, Ansia, Paura, Rabbia, Disgusto, Noia, Imbarazzo, Coraggio e Sfiga. Solo facendo squadra riusciranno a superare le loro fragilità. Il ricavato dell’evento contribuirà a finanziare le iniziative del Centro Bulli Stop.

Le rappresentazioni mattutine, dedicate alle scuole, si svolgeranno a partire da lunedì 26 maggio e proseguiranno per l’intera settimana, coinvolgendo istituti provenienti da tutta Italia.

Il lavoro del Centro Nazionale Contro il Bullismo – Bulli stop

«Il nostro Centro si dedica alla prevenzione e al contrasto del bullismo e del cyberbullismo con attività di sensibilizzazione su scala nazionale, avvalendosi delle arti dello spettacolo per promuovere il rispetto e l’empatia tra i giovani» – precisa Giovanna Pini, pedagogista e docente di Pedagogia Teatrale e Teatro d’AnimAzione Pedagogico presso l’Università degli Studi Roma Tre. «Inoltre, offre la prima assistenza legale, pedagogica, neuropsichiatrica e psicologica gratuita alle vittime di bullismo ed alle loro famiglie».

Testimonial, ospiti e istituzioni in platea

Ogni anno lo spettacolo vede la partecipazione di personalità del mondo dello spettacolo, della cultura, dello sport e delle istituzioni. Anche per questa edizione sono attesi ospiti come:

Maria Grazia Cucinotta (Attrice)

Sonia Bruganelli (Autrice e opinionista televisiva)

Eva Grimaldi (Attrice)

Alda D’Eusanio (Presentatrice Tv)

Niveo (Cantante)

Alberto Urso (Cantante)

Tommaso Stanzani (Ballerino)

Francesca Pascale

Dado

Beppe Convertini (Conduttore tv)

Claudio D’Alessio

Fabio Bruni

Turchese Baracchi

Rosanna Cancellieri

Safiria Leccese

Antonio Zequila

E molti altri ancora.

Non mancheranno le presenze istituzionali con l’adesione di senatori e onorevoli, rappresentanti della Regione Lazio e di Roma Capitale. Anche Maria De Filippi ha inviato un video-messaggio di sostegno che sarà trasmesso prima dello spettacolo.

bulli low cost 2025 – Biglietti e info utili

Lo spettacolo serale Bulli Low Cost è in programma per sabato 31 maggio alle ore 21:00 presso il Teatro Olimpico di Roma.

