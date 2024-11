Alberto Urso anticipa il nuovo progetto discografico in arrivo con il singolo “Atlantide”

Dopo il tour internazionale che dal 2019 lo ha visto protagonista in oltre centocinquanta concerti all’estero tra Stati Uniti e Canada, Alberto Urso è tornato con il nuovo singolo Atlantide (Urso Label / Warner Music Italy), disponibile in digitale e in rotazione radiofonica da venerdì 1° novembre.

Questo singolo anticipa il suo nuovo progetto discografico previsto per il 2025, a distanza di cinque anni dal suo ultimo album Il Sole ad Est. Da questo progetto è tratto l’omonimo singolo – ovvero Il Sole ad Est – con il quale ha partecipato al Festival di Sanremo 2020 piazzandosi al quattordicesimo posto.

ALBERTO URSO, “ATLANTIDE”

Atlantide è un invito all’amore, un racconto di una storia ritrovata che viene poi raccontata attraverso le melodie dal gusto internazionale, moderno e intenso.

Prima di arrivare alla pubblicazione di Atlantide e del suo precedente singolo Mille domande – uscito a gennaio 2024 – nel 2022 Alberto Urso ha intrapreso una carriera internazionale unendosi al gruppo canadese The Tenors, portandolo ad esibirsi alla Hollywood Bowl di Los Angeles, alla Royal Albert Hall di Londra e al Radio City Music All di New York con Lang Lang, eseguendo musica Disney in collaborazione con Disney World.

Dall’inizio della sua carriera dopo la vittoria ad Amici 18, inoltre, l’artista vanta collaborazioni con, ad esempio, Katherin Jenkins, Russell Crowe e tanti altri.