Alberto Urso racconta la verità con Reale, Il video girato nella città natale, Messina

Reale è il nuovo singolo di Alberto Urso, uscito lo scorso 27 giugno per Supernova Group.

Dopo il lancio del brano è ora disponibile anche il videoclip ufficiale, girato proprio nella città natale dell’artista: Messina.

Un viaggio dentro la realtà tra AI e solitudine

Il video si apre con Alberto Urso seduto su un autobus, immerso nei paesaggi della sua terra. Scorci di mare, vicoli, piazze e volti che guardano dritti in camera si alternano con immagini dal forte impatto simbolico: l’artista appare seduto su un trono imponente, nel silenzio di un vicolo deserto. È il paradosso del successo, fatto di applausi ma anche di isolamento.

Nella parte finale, la realtà si confonde: volti felici e perfetti si rivelano creati dall’intelligenza artificiale. Un messaggio chiaro: in un mondo in cui tutto è costruito, Reale parla di autenticità.

alberto urso Il significato di Reale

Con questo brano Alberto Urso, reduce dal passaggio sotto il management di Francesca Losappio, già manager di Loredana Bertè, riflette sul caos del mondo moderno, fatto di apparenze, social, velocità e superficialità. Ma al centro di tutto resta il desiderio di verità e connessione autentica. Il bisogno, oggi sempre più urgente, di circondarsi di persone vere. “In mezzo a un mondo pieno di maschere – sembra dire Urso – l’unica cosa che conta davvero è essere reali”.

TESTO DI REALE, IL NUOVO SINGOLO DI ALBERTO URSO

Cambiano le idee

cambia la velocità

quante acrobazie

tutte in prima pagina

ed è esaurito anche il prossimo concerto

per poi trovarsi soli in mezzo ad un deserto

mi rimane la discomania

e però così non va

ma poi arrivi tu

e io non parlo più

Perché rimaniamo solo noi

coi filtri della polaroid

nel tempo digitale

ci sei tu che sei reale

perché in mezzo a tutte questi eroi

a me serve soltanto noi

nell’era artificiale

ci sei tu che sei reale

reale

Io come un Deejay, tu come la musica

love is in the air

tutto il resto è chimica

tutto esaurito anche il prossimo concerto

per ritrovarti ancora solo nel deserto

mi rimane la discomania

e anche questa qui non va

Perché rimaniamo solo noi

coi filtri della polaroid

nel tempo digitale

ci sei tu che sei reale

perché in mezzo a tutte questi eroi

a me serve soltanto noi

nell’era artificiale

ci sei tu che sei reale

reale

Perché rimaniamo solo noi

coi filtri della polaroid

nel tempo digitale

ci sei tu che sei reale

perché in mezzo a tutte questi eroi

a me serve soltanto noi

nell’era artificiale

ci sei tu che sei reale

reale