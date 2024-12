Loredana Bertè lascia Bandabebè alla manager che l’ha guidata nella rinascita, Francesca Losappio

Loredana Bertè ha ceduto il controllo di una delle sue società, Bandabebè Srl, alla sua manager Francesca Losappio. Un regalo di Natale simbolico e al tempo stesso strategico.

Sono ormai molti anni che Francesca Losappio affianca la Bertè nel ruolo di manager. La sua presenza è stata importantissima nella vita della cantante che nella Losappio ha trovato una figura di riferimento dopo anni tumultuosi.

Con lei Loredana ha organizzato nel 2013 una nuova formazione della “Bandabertè”, tornando a cantare dal vivo. Oltre al management artistico, Francesca Losappio ha avuto un ruolo chiave nella produzione di progetti discografici e collaborazioni oltre che nella comunicazione digitale (ricordiamo che Loredana Bertè non ha mai avuto un telefono cellulare).

Nell’ultimo periodo la Losappio ha iniziato anche ad in investire in nuovi talenti emergenti.

Loredana bertè, un regalo speciale per la manager Francesca losappio

L’11 dicembre 2024, Loredana Bertè ha ceduto la sua quota del 50% di Bandabebè Srl a Francesca Losappio. Con questa transazione, la Losappio è diventata l’azionista di maggioranza assoluta, detenendo l’85% del capitale sociale, mentre il restante 15% rimane in mano a Valeria Arienzo.

Il passaggio di proprietà è avvenuto per una cifra simbolica di 12 mila euro, circa il doppio del valore nominale delle azioni, ma decisamente inferiore rispetto al reale potenziale economico della società.

Bandabebè Srl ha infatti chiuso il bilancio 2023 con un fatturato di 418.460 euro, un risultato in crescita rispetto ai 386 mila euro del 2022, e un utile netto di 75.510 euro. Gli utili accumulati non sono stati distribuiti, bensì accantonati in riserva straordinaria, garantendo una solida base economica alla nuova maggioranza.

Le altre società dell’artista

Nonostante l’uscita dal capitale di Bandabebè Srl, Loredana Bertè conserva altre attività imprenditoriali. In particolare, rimane la titolare del 95% della Bandabertè Crew Srl, società dedicata all’edizione di registrazioni sonore, che però deve ancora esprimere il proprio potenziale: nel bilancio più recente, ha registrato ricavi per 3.646 euro e un utile di soli 335 euro. Bertè mantiene inoltre il controllo della storica Bandabertè S.a.s. dove la Losappio è presente con una piccola quota del 5%.

Questa transazione rappresenta più di un semplice accordo economico: è un gesto di riconoscimento verso Francesca Losappio, che da anni è una figura centrale nella gestione della carriera della Bertè, ricoprendo un ruolo di manager, confidente e punto di riferimento.