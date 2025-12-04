4 Dicembre 2025
di
Lorenza Ferraro
Amici
4 Dicembre 2025

Amici 2025: le anticipazioni del 7 dicembre con giudice Cristiano Malgioglio

Anche questa settimana sono 4 gli allievi a rischio eliminazione, mentre Alessio vince la sfida e Michele...

di Lorenza Ferraro
Amici 2025: anticipazioni della puntata del 7 dicembre con giudice Malgioglio.
Amici 2025, le anticipazioni della puntata del 7 dicembre: ecco cosa vedremo nel nuovo appuntamento del talent show di Maria De Filippi, in onda domenica su Canale 5.

Dopo il successo della scorsa settimana – 2.989.000 spettatori pari al 24% di share – il talent show torna con una nuova registrazione, avvenuta giovedì 4 dicembre, ricca di sfide, ospiti musicali e momenti di tensione tra professori e allievi.

Clicca in basso su “continua” per scoprire cosa accadrà durante la puntata secondo le anticipazioni di Superguida Tv.

