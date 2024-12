“Atlantide”, videointervista ad Alberto Urso: “A volte sottovalutiamo troppo l’amore di qualcuno nella nostra vita”

Lo scorso 1° novembre Alberto Urso è tornato con il nuovo singolo Atlantide (Urso Label / Warner Music Italy), disponibile in digitale e in rotazione radiofonica.

Il singolo anticipa il suo nuovo progetto discografico previsto per il 2025 e un tour che toccherà diverse città italiane e alcune città all’estero. Il nuovo album in uscita conterrà circa 10/12 tracce e due featuring, che il cantautore non ci ha anticipato.

Come ci racconta Alberto Urso, Atlantide è un invito all’amore, un racconto di una storia ritrovata che viene poi raccontata attraverso le melodie dal gusto internazionale, moderno e intenso.

Prima di arrivare alla pubblicazione di Atlantide e del suo precedente singolo Mille domande – uscito a gennaio 2024 – nel 2022 Alberto Urso ha intrapreso una carriera internazionale unendosi al gruppo canadese The Tenors, esibendosi in oltre 150 date in giro per il mondo, prima di tornare a dedicarsi al suo progetto da solista.

Da come ci ha raccontato nell’intervista, il cantautore ha presentato una canzone per il prossimo Festival di Sanremo 2025 condotto da Carlo Conti e ad oggi, 30 novembre, è in attesa di scoprire se il suo brano è stato scelto.

Il suo primo ed ultimo Festival di Sanremo è stato nel 2020 con il singolo Il Sole ad Est, con il quale si è classificato al quattordicesimo posto.

“ATLANTIDE”, VIDEOINTERVISTA AD ALBERTO URSO