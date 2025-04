Classifiche FIMI 15: Lucio Corsi primo in album e fisico. Ottimo debutto per i Baustelle

Classifica FIMI, album e singoli più venduti della settimana 15/2025: Lucio Corsi va primo nelle chart di album e fisico. Olly resiste nei singoli.

Lucio Corsi con l’uscita della versione in formato fisico, cd e vinile, del sui album conquista per la prima volta nella sua carriera la vetta della classifica di vendita album FIMI.

Scendono rispettivamente al secondo posto e terzo posto La Bellavita di Artie 5ive e Tutta vita di Olly.

Diverse le nuove entrate in Top 20 questa settimana. Ad un passo dal podio il nuovo album dei Baustelle, al quinto posto il disco di Mezzosangue e alla #9 Silent Bob & Sick Budd.

Ingresso in Top 20 anche per BNKR44. Tra le altre nuove entrate Non guardare giù di Tredici Pietro alla #34.

Classifica FIMI album: settimana 14/2025

Volevo essere un duro – Lucio Corsi – Sugar/Universal Music (↑15) La Bellavita – Artie 5ive – Warner Music/Trenches Records (↓1) Tutta vita – Olly – Epic/Sony Music (↓1)

El Galactico – Baustelle – BMG (NE)

Viscerale – Mezzosangue – Columbia/Sony Music (NE)

Dio lo sa – Atto II – Geolier – Warner Music (↓2) Debí tirar más fotos – Bad Bunny – Rimas/The Orchard (↓1) Futuri possibili – Franco126 – Bomba Dischi/Universal Music (↓5)

Angelo Balaclava – Silent Bob & Sick Budd – Bullz/M.A.S.T./Believe (NE)

Tropico del Capricorno – Guè – Island/Universal Music (↓2) Radio Vega – Rose Villain – Warner Music (↓6) Tutti i nomi del diavolo – Kid Yugi – EMI/Universal Music (=) Locura – Lazza – Island/Universal Music (↓3)

Tocca il cielo – BNKR44 – EMI/Universal Music (NE)

Ferite (Deluxe Edition) – Capo Plaza – Plaza Music/Warner Music (=) È finita la pace – Marracash – Island/Universal Music (↓3) Vera Baddie – ANNA – EMI/Universal Music (=) X2VR – Sfera Ebbasta – Island/Universal Music (↑4) Hello World – Pinguini Tattici Nucleari – Epic/Sony Music (↓1) ICON – Tony Effe – Island/Universal Music (↓1)

Cliccate in basso su continua per la classifica singoli