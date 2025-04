Tredici Pietro: “Non Guardare Giù è un modo per fuggire dalle prigioni della mente”

Disponibile in tutte le piattaforme digitali e in formato fisico (CD, CD autografato, vinile trasparente autografato e vinile bianco) da venerdì 4 aprile, Non Guardare Giù (Epic Records / Sony Music Italy) è il nuovo album di Tredici Pietro, coprodotto da Sedd e Fudasca.

Il disco rappresenta un vero e proprio viaggio attraverso stili musicali anche molto diversi tra loro, spaziando dalla trap all’acustico, dal rap old school al drum&bass, dal soul al rock italiano.

Ma non è tutto! Non Guardare Giù esplora infatti fragilità, insicurezze e sfide interiori, offrendo al pubblico un ritratto sincero e autentico dell’evoluzione di Tredici Pietro, che qui si mostra sotto una luce inedita, mettendo a nudo emozioni ed esperienze.

tredici pietro, “NON GUARDARE GIÙ”: la tracklist

Qui, di seguito, riportiamo la tracklist del nuovo album di Tredici Pietro, al cui interno troviamo i feat con Irbis (Serve Amore), Lil Busso e gli PSICOLOGI (TEMPESTA):

NON GUARDARE GIÙ morire EMIRATES LikethisLikethat TEMPESTA feat. Lil Busso, PSICOLOGI SEMPREtardi verità MILANOcollane GALLEGGIARE respirare $OLDI DENARO MONETA CA££££HH Serve Amore feat.Irbis TRADIRti

“non guardare giù”, VIDEOINTERVISTA A tredici pietro

Durante l’intervista con Tredici Pietro abbiamo parlato del suo nuovo album, Non Guardare Giù, che è un modo “per fuggire dalle prigioni della mente”.

Ed ecco che il rapper bolognese ci ha parlato della sua più grande paura, quella di restare da solo, ma anche dei feat presenti all’interno del disco e del suo rapporto con la solitudine:

“In Serve Amore canto che siamo sempre più soli, ponendo l’attenzione sul fatto che siamo sempre più distanti e meno capaci di capirci, perché troppo focalizzati su noi stessi. Ma solo attraverso gli altri possiamo davvero ritrovarci.

Allo stesso tempo, io vivo da solo e ho bisogno di stare da solo. Insomma, il mio rapporto con la solitudine è un po’ complesso. Credo di non avere ancora imparato a fare i conti con me stesso e, forse, non lo imparerò mai”

A seguire la nostra video-intervista. Prendetevi del tempo per scoprire l’universo sonoro, e non solo, di Tredici Pietro.