Tredici Pietro si mette a nudo nel nuovo album “Non Guardare Giù”

Dopo la pubblicazione di diversi EP e di un joint album con l’amico e collega rapper Lil Busso (LOVESICK – 2022), Tredici Pietro è pronto ad aggiungere un nuovo e importante tassello al suo percorso artistico e annuncia l’uscita del suo nuovo album, Non Guardare Giù (Epic Records / Sony Music Italy), che vedrà la luce venerdì 4 aprile.

In questo nuovo progetto, che segue la pubblicazione del singolo verità, l’artista si mostra in una luce inedita, mettendo a nudo le proprie emozioni e raccontando senza filtri le sue esperienze.

Ed ecco che, attraverso testi profondi e un sound coinvolgente, in Non Guardare Giù Tredici Pietro esplora le sue fragilità, le sue insicurezze e le sue sfide interiori, offrendo al pubblico un ritratto autentico e sincero della sua evoluzione.

Da un punto di vista musicale, invece, l’album rappresenta un vero e proprio viaggio attraverso stili diversi: dalla trap all’acustico, dal rap old school al drum&bass, passando per il soul e il rock italiano.

TREDICI PIETRO PRESENTA “NON GUARDARE GIù”

Disponibile dal 4 aprile su tutte le piattaforme digitali e in formato fisico (CD, CD autografato, Vinile trasparente autografato e Vinile bianco), questo nuovo progetto di Tredici Pietro è stato sviluppato durante alcune sessioni di scrittura in Umbria, come testimoniato dai diversi video spoiler che l’artista ha pubblicato sul suo profilo Instagram in queste settimane.