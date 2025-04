Baustelle intervista: “Quel bar tra Hopper e il Messico”. Il nuovo album tra Milano e la California lisergica

Baustelle raccontano com’è nato El Galactico, il nuovo disco ispirato al sound del Laurel Canyon e a una visione notturna in una traversa di via Padova a Milano.

“Una notte, tornando a casa in macchina, ho visto una luce rossa accesa in fondo a via Padova (una traversa -ndr). Milano sembrava spenta, sembrava ci fosse stato un blackout, ma quel posto era acceso. L’insegna diceva: “El Galactico”. Dentro, intravedevo delle piastrelle bianche, un bancone, e un’atmosfera irreale sospesa fra Hopper e il Messico.”

A parlare è Francesco Bianconi, voce e penna dei Baustelle, che insieme a Rachele Bastreghi racconta com’è nato El Galactico, il loro nuovo album pubblicato da BMG.

L’intervista ai Baustelle: com’è nato El Galactico

Un bar, una scritta luminosa, una notte a Milano: tutto è iniziato da lì. El Galactico non è solo un titolo, ma una visione, un simbolo, un portale verso un immaginario sonoro ricco e stratificato. Un disco ispirato alla California degli anni ’60, che i Baustelle hanno voluto reinventare nel presente.

Un viaggio musicale da via Padova al Laurel Canyon

Il nuovo album dei Baustelle è intriso del sound del Laurel Canyon, tra folk rock lisergico, Rickenbacker 12 corde, cori alla Beach Boys e un’estetica vintage rielaborata con sensibilità contemporanea.

Non volevamo riprodurre un suono nostalgico, ma reinventarlo nel nostro presente, spiegano i Baustelle.

25 anni di Baustelle: tra celebrazioni e nuova creatività

Il 2025 segna un traguardo importante: 25 anni di carriera. I Baustelle celebrano questo anniversario con due grandi date nei palazzetti a dicembre (Roma e Milano) e l’El Galactico Festival a Firenze, dove condivideranno il palco con altri artisti della scena indie e alternativa.

“El Galactico è forse il disco più scintillante e stratificato che abbiamo mai fatto”, dichiarano.

Guarda l’intervista completa ai Baustelle su El Galactico