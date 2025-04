Intervista ai bnkr44: “Nel 2024 abbiamo sfiorato il cielo dopo un periodo in cui ci stavamo slegando”

A distanza di due anni dal loro ultimo progetto Fuoristrada, i bnkr44 tornano con Tocca il cielo (Bomba Dischi / Emi Records Italy / Universal Music Italy), il loro nuovo album in uscita venerdì 4 aprile su tutte le piattaforme digitali e in formato fisico.

L’album è stato anticipato dai singoli Capolavoro e Spa Cabaret ed è già disponibile per il pre-save e pre-order cliccando qui.

I bnkr44 descrivono l’album con queste parole:

«Si chiama Tocca il cielo perché è un’azione metaforica di chi aspira a salire sempre più in alto, a conquistare gli obiettivi che tutti noi ci siamo dati durante il nostro percorso».

«Il 2024 è stato un grande anno per noi, in cui abbiamo avuto successi e conquiste, ma siamo determinati a fare sempre meglio e raggiungere sempre nuove vette. Per noi stessi e per i nostri fan. Dall’altro lato volevamo anche raccontare l’illusione del raggiungere il punto più alto, spesso quando ci si arriva, ci si accorge che non è tutto oro quel che luccica».

«È stato un lungo viaggio, abbiamo scritto tanto, anche troppo. Non è stato facile in questi due anni scegliere quali canzoni inserire nel progetto. Ci siamo amati, ci siamo divertiti, abbiamo litigato e ci siamo odiati, ma non siamo mai stati così uniti. Abbiamo esplorato e creato a casa, a Milano, in Corea, in Francia e al mare, prima di tornare nella nostra Villanova. Siamo contenti di condividere questo nuovo viaggio con tutti, non toccheremo il cielo solo per poterlo dire».

All’interno del disco, sono presenti l’ormai celebre cover Ma che idea insieme a Pino D’Angiò e ben quattro collaborazioni: Ele A in Club 44, Ologramma con 18K e Mare di chiodi insieme a Emma Nolde & Tedua.

BNKR44, “TOCCA IL CIELO FEST”

Per celebrare l’uscita dell’album, i bnkr44 terranno un evento unico, il “Tocca il cielo Fest” che celebrerà il loro percorso artistico. L’appuntamento è atteso proprio nel giorno del compleanno del bnkr44, ovvero il 4 aprile, e si terrà nella particolare cornice della Vela Margherita Hack di Empoli, città di origine del progetto.

L’evento sarà un vero e proprio raduno e prevedrà attività variegate tra cui mostre, sorprese per i fan e live show con ospiti d’eccezione. I biglietti per l’evento sono disponibili cliccando qui. Al medesimo link, è possibile acquistare il loro merchandising.

“Tocca il cielo Fest” è una produzione a cura di Bomba Dischi, EMI e Vibe Production. La grafica promozionale dell’evento è stata curata da Corrado Grilli, mentre il media partner ufficiale è Radio Zeta.

IL NUOVO ALBUM “TOCCA IL CIELO”: VIDEOINTERVISTA AI BNKR44

https://youtu.be/1sLsdprMBII