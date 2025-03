“Capolavoro” è il nuovo brano di bnkr44 che anticipa l’album “Tocca il cielo”

bnkr44 – Capolavoro significato e testo del primo singolo che anticipa Tocca il cielo, il nuovo album del gruppo formato da Fares, Erin, Caph, JxN, Faster e Piccolo.

Il collettivo bnkr44 torna con nuova musica: dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2024 e i successi della scorsa estate la band annuncia l’uscita dell’album Tocca il cielo, disponibile dal 4 aprile per Bomba Dischi/Universal Music. Il primo singolo estratto è Capolavoro, disponibile dalla mezzanotte del 4 marzo 2025.

Nel 2023, la band è stata selezionata tra i dodici finalisti di Sanremo Giovani, dove si è classificata tra i primi tre con Effetti speciali, conquistando così un posto al Festival di Sanremo 2024. Sul palco dell’Ariston hanno portato Governo punk, classificandosi al 28° posto. Durante la serata delle cover, hanno collaborato con Pino D’Angiò per una rivisitazione di Ma quale idea, poi incisa con il titolo Ma che idea.

Nel post con cui hanno annunciato il brano, bnkr44 hanno raccontato il lungo viaggio che ha portato alla realizzazione del nuovo album. Capolavoro è un’anticipazione di questo percorso fatto di esplorazione e sperimentazione, tra Milano, la Corea, la Francia e il ritorno a Villanova.

Queste le parole della band:

“È stato un lungo viaggio, abbiamo scritto tanto, anche troppo.

In questi due anni è successo di tutto e non è stato facile scegliere le canzoni.

Ci siamo amati e ci siamo divertiti,abbiamo litigato e ci siamo odiati, ma non siamo mai stati così uniti.

Abbiamo esplorato e creato a casa, a Milano, in Corea, in Francia e al mare, prima di tornare Villanova.

Siamo davvero felici di condividere con voi questo viaggio,

non toccheremo il cielo solo per poterlo dire.“