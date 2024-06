i bnkr44 tornano con il singolo “Estate 80” e con l’EP “44.summer”

bnkr44 Estate 80 testo e significato del nuovo singolo, primo estratto ufficiale dall’EP “44.summer“, entrambi in uscita venerdì 14 giugno.

I bnkr44 sono stati tra le rivelazioni dell’ultimo Festival di Sanremo non tanto per il loro brano in gara, Governo punk, certificato con il disco d’oro, ma grazie alla cover del venerdì, Ma che idea in featuring con Pino D’Angiò, canzone che ha conquistato il disco di platino ed ha ottenuto un ottimo riscontro radiofonico.

Ora per la band è tempo di pubblicare il nuovo EP, 44.summer, lanciare il singolo per l’estate e partire in tour. E partiamo proprio dalle date live de “I LOVE VILLANOVA SUMMER TOUR”:

10.07.2024 COLLEGNO (TORINO) – FLOWERS FESTIVAL

11.07.2024 SUONICA FESTIVAL (VE)

12.07.2024 I-DAYS MILANO COCA COLA 2024 – Apertura del concerto degli Stray Kids

18.07.2024 ROCK IN ROMA

19.07.2024 ARENZANO VILLA FIGLIOLI

26.07.2024 SUMMERSAD FEST (RN)

30.07.2024 MANIAGO – PARCO CENTA DEI CONTI

02.08.2024 PICCOLO PARCO URBANO BAGHERIA

19.09.2024 MILANO – CIRCOLO MAGNOLIA

Il nuovo progetto discografico include tre brani inediti, fra cui il primo singolo “ESTATE 80”.

L’EP rappresenta 3 diverse sfumature del concetto di canzone estiva: i 3 brani si differenziano l’un l’altro sia nei testi che nel sound, spaziando dalla celebrazione dell’amicizia e dell’unione alla base del collettivo (“MOVIMENTO”), alle sfumature più malinconiche di un amore estivo nella power ballad “PREFERIREI”, fino alle atmosfere più leggere e scanzonate di “ESTATE 80”, che presenta un sound che mescola suoni vintage, pop e moderna elettronica.

Ecco come il gruppo racconta racconta l’idea di pubblicare questo progetto:

“L’idea di fare questo EP è nata un mese fa. L’obiettivo era di sperimentare con sonorità più estive, ma soprattutto, rinfrescare la scaletta dei nostri concerti e dare qualcosa di positivo e divertente da ascoltare ai nostri fan, in attesa dell’album che arriverà quest’anno. I tre brani che compongono 44.SUMMER sono nati, composti e registrati nel nostro bunker. Sono tracce diverse fra loro, parte però dello stesso flusso creativo. Per questo la scelta migliore era incorporarle in un progetto a sé”.

bnkr44 estate 80 significato del brano

Fares, Erin, Caph, JxN, Faster e Piccolo con “ESTATE 80” pescano nei synth anni ’,80 nostalgici e accattivanti, con un riff di chitarra che interpola l’indimenticabile hit “Figli delle Stelle” di Alan Sorrenti. Il brano viene presentato come un viaggio di sola andata per evadere l’ordinario, un ballo sul giradischi, un amore che arriva fino alle stelle, durante l’estate più calda che c’è.

“ESTATE 80” è scritta e prodotta dai BNKR44 e co-prodotta da Fenoaltea.

BNKR44 estate 80 testo

In arrivo…