bnkr44 in gara al Festival di Sanremo 2024 con “Governo punk”

bnkr44 “Governo Punk”: testo, significato e autori del brano in gara al Festival di Sanremo 2024.

Tra gli artisti in gara al Festival di Sanremo 2024, promossi direttamente da Sanremo Giovani 2023, ci saranno i bnkr44 (si legge Bunker 44).

I bnkr44 nascono dalla collaborazione fra 7 ragazzi provenienti da Villanova, piccola frazione in provincia di Firenze, nel 2019. Progetto unico e dal sound imprevedibile, lanciato ad alta velocità nel nuovo pop italiano, i bnkr sono Erin, Piccolo, Faster, JxN, Caph e Fares, guidati e coordinati dal direttore artistico gheray0; fra musica, pittura, creazione di articoli di vestiario eproduzione, il loro lavoro unico e riconoscibile è un manifesto della perseveranza dei giovani della provincia italiana, disposti a mettere tutto in gioco per condividere la propria visione con il mondo.

Dopo il loro album di debutto “44. DELUXE” (nato dopo unasola session lunga 3 giorni), hanno pubblicato i primi EP da solisti, distinguendosi subito come un elemento anomalo per la scena musicale italiana. In seguito al loro primo tour estivo e lʼingresso nel programma Radar di Spotify,

I loro percorso discografico continua con “Farsi male a noi va bene“, disco lanciato a maggio del 2022 che rappresenta il manifesto dello stile dei bnkr, che declinano la loro formula urban-pop insieme alla volontà di sperimentare e scoprire le sonorità dei tempi moderni e futuri.

Tra le loro collaborazioni più importanti quella con Night Skinny, Sick Luke, Tananai, Ghali, Rkomi, Tedua, Madame, Gaia ed Elisa.

Nel 2023 lanciano il singolo “Per non sentire la noia” per Bomba Dischi con distribuzione Universal e sono ospiti nella serata cover del Festival i Sethu per cantare un remix di “Charlie fa surf” dei Baustelle.

Al palco dell’Ariston tornano nel 2024 da artisti in gara dopo aver pubblicato nei mesi precedenti i singoli “Guida spericolata” e l’album “Fuoristrada“. Un debutto in gara che avviene passando da giovani, passando non necessario forse viste anche le partecipazioni al Concerto del Primo Maggio Roma e nel disco record di Tedua, “La Divina commedia“.

In occasione della partecipazione al Festival di Sanremo i bnkr44 hanno spostato le date del loro “I Love Villanova Club Tour“. Ovviamente i biglietti già acquistati per tutte le date tranne Cosenza, annullata, rimarranno validi, con la possibilità per chi volesse richiedere il rimborso di farlo tramite la piattaforma di ticketing utilizzata entro il 10 gennaio.

03/04/2024 – Largo Venue – ROMA

04/04/2024 – Duel Club – NAPOLI

05/04/2024 – Urban Club – PERUGIA

06/04/2024 – Vidia Club – CESENA

09/04/2024 – Alcatraz- MILANO

11/04/2024 – Viper Theatre – FIRENZE

12/04/2024 – Hall – PADOVA

13/04/2024 – Sanbapolis – TRENTO

18/04/2024 – Link – BOLOGNA

19/04/2024 – Hiroshima Mon Amour – TORINO

