“NUOVOSPAZIOTEMPO”, Emma Nolde: “Scrivo canzoni per darmi una direzione”

Già disponibile sia in formato fisico che in digitale, NUOVOSPAZIOTEMPO è il terzo disco in carriera (il primo per Carosello Records – qui la nostra recensione) di Emma Nolde, all’interno del quale troviamo le inedite collaborazioni con Niccolò Fabi, Nayt e Mecna: un incontro di modi apparentemente diversissimi tra loro, che condividono con la cantautrice toscana la grande capacità di soppesare con cura ogni singola parola.

“NUOVOSPAZIOTEMPO: il titolo è interstellare, ma io parlo di un tempo quotidiano. In questo contrasto, catturo la natura di un momento storico in cui non esistono solo la terra e il cielo, ma anche Google Earth e iCloud”.

Il disco è dunque “il racconto di un quotidiano comune, nel quale mi sposto avanti e indietro. Di fatto, parlo del mio personalissimo spaziotempo, della mia famiglia e della mia vita, che – travolta dai ritmi e dall’alta velocità con cui viviamo le cose – oggi prende i tratti di un’esperienza collettiva.

A me piace cantare cose vere e rispettarle musicalmente. Questi sono i miei unici paletti. L. Borges scrive una cosa bellissima nell’Aleph, di cui condivido il concetto: la storia che ho scritto è simbolo di ciò che sono e per essere ciò che sono ho dovuto scrivere quella storia. Tutto il resto è passeggero. Come si dice nella filosofia cinese, ‘tutto cambia sempre’”.

“NUOVOSPAZIOTEMPO”, VIDEOINTERVISTA A EMMA NOLDE

EMMA NOLDE, NUOVOSPAZIOTEMPO CLUB TOUR: LE DATE

Prodotto da Locusta, il NUOVOSPAZIOTEMPO Club Tour vede Emma Nolde alla chitarra, ai synth e al piano, Marco Martinelli alla batteria e all’ukulele, Andrea Beninati al violoncello, alle percussioni, al piano e al basso e Francesco Panconesi al sax, al piano, al synth e ai cori.

Di seguito riportiamo tutte le date ad ora annunciate:

29 novembre – Livorno, The Cage

4 dicembre – Trento, Sanbapolis – NUOVA DATA

7 dicembre – Pistoia, H2NO

13 dicembre – Milano, Arci Bellezza – SOLD OUT

14 dicembre – Bologna, Locomotiv Club

27 dicembre – Terlizzi (BA), MAT Laboratorio Urbano

28 dicembre – Taranto, Spazioporto

29 dicembre – Caserta, Lizard Club

17 gennaio – Roncade (TV), New Age Club

27 gennaio – Milano, Arci Bellezza – NUOVA DATA

7 febbraio – Bergamo, Druso – NUOVA DATA

27 febbraio – Roma, Monk

7 marzo – Torino, Hiroshima Mon Amour

8 marzo – Firenze, Glue

21 marzo – Cosenza, Mood – NUOVA DATA

22 marzo – Palermo, Spazio Franco – NUOVA DATA

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI